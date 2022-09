23ª Esposizione Internazionale di Triennale Milano: Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries

La 23ª Esposizione Internazionale di Triennale Milano, dal titolo Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries, visitabile fino all’11 dicembre 2022, affronta il tema dell’ignoto, interrogandosi sui misteri del mondo conosciuto e aprendo uno spazio di riflessione su “quello che non sappiamo di non sapere”: dall’universo più lontano alla materia oscura, dal fondo degli oceani all’origine della nostra coscienza.

Unknown Unknowns si presenta come una costellazione di mostre e progetti e riunisce 400 artisti, designer, architetti, provenienti da più di 40 paesi e 23 partecipazioni internazionali, con una forte presenza del continente africano, rappresentato da 6 padiglioni nazionali.

In linea con la tradizione delle Esposizioni Internazionali, la 23ª edizione include la mostra tematica – curata da Ersilia Vaudo, astrofisica e Chief Diversity Officer all’Agenzia Spaziale Europea – e una sezione dedicata alle partecipazioni internazionali. Francis Kéré – premiato con il Pritzker Architecture Prize 2022, il più importante premio internazionale per l’architettura – cura quattro progetti sulle voci del continente africano.



Oltre alla mostra tematica, l’esposizione ospita altre due grandi mostre: Mondo Reale, ideata da Hervé Chandès, Direttore Artistico Generale della Fondation Cartier pour l’art contemporain, e La tradizione del nuovo, a cura di Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano di Triennale. Ci sono anche una serie di installazioni e progetti speciali che coinvolgono gli storici dell’arte Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa, il musicista e scrittore Francesco Bianconi, il filosofo Emanuele Coccia, la ricercatrice e docente del Politecnico di Milano Ingrid Paoletti, l’artista e Grand Invité di Triennale 2021-2024 Romeo Castellucci, il maestro dell’architettura e del design Andrea Branzi.



Per approfondire i temi dell’esposizione sono disponibili alcune serie di podcast, per il pubblico adulto e per i più giovani, da ascoltare prima, durante o dopo la visita. Gli autori Francesco Pacifico, Marianna Aprile, Andrea Colamedici e Laura Gancitano di Tlon, in dialogo con i curatori, raccontano i protagonisti, le opere e i temi di Unknown Unknowns. Nel podcast dedicato ai più piccoli le mostre sono narrate direttamente dalle voci di bambini e bambine.

L’Esposizione Internazionale di Triennale Milano, che nel 2023 festeggerà i cento anni della sua fondazione, è uno degli appuntamenti più importanti dedicati al design e all’architettura in campo internazionale.