25 aprile, Partigiani in ogni quartiere

Domenica 25 aprile arriva la quattordicesima edizione per Partigiani in Ogni Quartiere, la manifestazione antifascista con musica e teatro che è ormai diventata una tradizione - insieme al corteo del 25 aprile - della Festa della Liberazione a Milano.

Una nuova edizione on (e off) line

Dopo l'edizione totalmente virtuale del 2020, "Partigiani in Ogni Quartiere 2021" si propone in una doppia veste: dal vivo e in streaming. Il programma di domenica 25 aprile 2021 prevede un presidio in piazza, all’Arco della Pace, nel rispetto delle norme anti Covid-19 vigenti, e una serie di contenuti in streaming, trasmessi da luoghi diversi: l’Arci Mondini, il Bloom di Mezzago e il Piccolo Teatro occupato. Sono, tutti questi, luoghi significativi dal punto di vista politico e sociale, luoghi di cultura chiusi dalla pandemia e luoghi pubblici che necessitano di tornare ad essere riempiti di contenuti politici e culturali.

Il presidio all'Arco della Pace è in programma alle ore 17, con una serie di interventi politici e performativi. Tra gli altri sono presenti ResQ, Non Una di Meno, Priorità alla Scuola, Rete Studenti Milano, Brigate Solidali, Vittorio Agnoletto, Recup, Fridays for Future, Deliverance Milano, Audrey Anpi, Anpi Stadera, Anpi Bellezza; in collegamento streaming ci sono anche Linea d’ombra e NoTav; le interviste sono a cura di Paola Piacentini.

Il programma serale

Il programma di "Partigiani in Ogni Quartiere 2021" prosegue alle 19:30 con l'inizio delle dirette streaming da tre luoghi di Milano. Dal circolo Arci Mondini, in zona Rogoredo, sono previsti diversi interventi teatrali, a cura di Andrea Pennacchi, Arianna Scommegna, Renato Sarti, Germano Lanzoni e Marco Ripoldi (Il Terzo Segreto di Satira), Valerio Bongiorno, Simone Faloppa, Rossana Mola, Marta Pistocchi; per la musica c'è il quartetto d’archi tutto al femminile Le Villi; presentano Alessandra Pasi e Rita Pelusio.

Tra i partner attivi di "Partigiani in Ogni Quartiere 2021" c'è il Bloom di Mezzago: lo storico live club racconta per l'occasione lo stato dell’arte della musica dal vivo in Italia dopo un anno di pandemia. In streaming dal palco del Bloom sono in programma diversi live set per un’ora di musica che si alterna con gli interventi politici e teatrali. Gli artisti ospiti sono: Tommy Kuti, Sista Awa, i Mercanti di Liquore e Panda Clan. Infine c'è il Piccolo Teatro occupato, con politica e poesia del teatro in diretta streaming dal Parlamento Culturale Permanente, che ha preso vita per iniziativa del Coordinamento Spettacolo Lombardia.

Tutti gli eventi in streaming di Partigiani in Ogni Quartiere 2021 possono essere seguiti gratuitamente in diretta su Facebook, YouTube e sul sito autistici.org.

"Partigiani in ogni quartiere": storia della manifestazione

La rete Partigiani in Ogni Quartiere è nata nel 2008 con l’obiettivo di capire e rileggere i bisogni sociali di Milano a partire dai quartieri più marginali e periferici. La rete, avvalendosi di nuovi linguaggi, dell’eterogeneità di cui è composta e del carattere transgenerazionale, ha realizzato negli anni iniziative di quartiere e cittadine con la partecipazione di migliaia di persone: eventi di promozione musicale e artistica giovanile, dibattiti politici e spettacoli teatrali nei quartieri di Certosa-Garegnano, Gallaratese, Quarto Oggiaro, Stadera-Chiesa Rossa, Gratosoglio, quartiere Salomone, Corvetto, Giambellino, via Padova, Baggio.

Da 14 anni la rete Partigiani in Ogni Quartiere organizza un evento il 25 aprile per la Festa della Liberazione che, dopo aver attraversato diverse periferie di Milano (Musocco, Gallaratese, Quarto Oggiaro, Stadera, Corvetto, Giambellino, via Padova), da alcuni anni si tiene presso l'Arco della Pace ed è diventato un appuntamento oramai fondamentale per la rete antifascista e democratica di Milano e non solo.

Gli artisti coinvolti

Di seguito alcuni artisti e personalità della cultura che hanno condiviso il palco di Partigiani in Ogni Quartiere: Modena City Ramblers, Eugenio Finardi, Fiorella Mannoia, Vinicio Capossela, Linea 77, Massimo Bubola, Ex Cccp, Piotta, Punkreas, Africa Unite, Delta V, Shandon, Quintorigo, Orchestra di via Padova, Matrioska, Black Beat Movement, Ensi, Lombroso, Statuto, Vallanzaska, Zibba, Richi Gianco, Tonino Carotone, Paolo Rossi, Caterina Guzzanti, Germano Lanzoni, Moni Ovadia, Bebo Storti, Diego Parassole, Renato Sarti, Leonardo Manera, Alessandra Faiella, Cesar Brie, Salvatore Borsellino, Cecilia Strada e Zerocalcare.