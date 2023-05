27 maggio: "Le parole del pane. saperi e sapori in festa". showcooking, talk, spettacoli per parlare di pane, migrazioni, solidarietà

LE PAROLE DEL PANE. Saperi e sapori in festa.Sabato 27 maggio, dal pomeriggio fino a sera, in via Santa Croce 15 a Milano.



Ci saranno: Davide Longoni (maestro panificatore), Luca Martinelli (giornalista), Virginia Zini (Atir Teatro), Annalisa Camilli (Internazionale), Lucia Capuzzi (Avvenire), Rossella Miccio (Emergency), Ubi Broki (dj), Paolo Colombo (Università Cattolica), Michele Tranquillini (illustratore).



Un pomeriggio di showcooking, talk, spettacoli per parlare non solo di pane, ma di ciò a cui il pane rimanda: migrazioni, diritti, frontiere, povertà, integrazione, conflitti.



Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Consigliata prenotazione su www.ibva.it