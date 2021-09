29 arts in progress gallery presenta mario testino: unfiltered

1 OTTOBRE 2021 – 28 FEBBRAIO 2022

29 ARTS IN PROGRESS, VIA SAN VITTORE 13, 20123 MILANO

--

In anteprima mondiale e per la prima volta in Italia, 29 ARTS IN PROGRESS gallery e? davvero orgogliosa di annunciare “Mario Testino: Unfiltered”, la prima grande personale del celebre artista e fotografo mai ospitata in una galleria d’arte. Il progetto espositivo si sviluppera? a Milano in due appuntamenti: il primo dall’1 ottobre al 27 novembre 2021, e il secondo dal 2 dicembre al 28 febbraio 2022.



Accanto alle piu? introvabili e iconiche opere fotografie che in grande formato, la galleria milanese presentera? in esclusiva anche un corpo di opere inedite, disponibili in nuovi formati ed edizioni, svelando cosi? il lato meno conosciuto, piu? spontaneo e intimo dell’artista.

“Scattando immagini di continuo, da molti anni, e? bello ogni tanto riflettere su se stessi e osservare quel che gli altri colgono e vedono nelle mie fotografie” – Mario Testino.

L’ambizioso progetto espositivo portera? all’attenzione del collezionismo italiano e internazionale piu? di 50 opere accuratamente selezionate dai direttori della galleria e da Mario Testino.



Il percorso espositivo include non solo le muse piu? amate dal fotografo, tra iconici e inediti scatti, ma ne esprime la vasta creativita? tanto nella moda quanto nel piu? intimo ritratto in un’ode all’Italia. La mostra, infatti, comprendera? una selezione di opere del recente progetto editoriale interamente dedicato all’amore dell’artista per l’Italia.

“Scoprire l’Italia e? stata un’esperienza potente che ha catturato la mia immaginazione. Ho avvertito una profonda connessione con tutto cio? che vedevo intorno a me. Ho amato le persone, il paesaggio, l’architettura e il fatto che l’arte e la bellezza fossero naturalmente, semplicemente parte della vita.” – Mario Testino.



La seconda fase espositiva racchiudera? per la prima volta un corpo di intime istantanee, autentici momenti di vita vissuti appieno dall’artista assieme ad alcuni dei volti che hanno lasciato un segno indelebile nella sua straordinaria carriera.



“Lavorare con Mario Testino e il suo team e? un vero piacere e onore - affermano Eugenio Calini e Luca Casulli, direttori di 29 ARTS PROGRESS gallery -. E? bello poter conoscere il lato piu? autentico di un artista di tale portata e soprattutto poter constatare la grande fiducia riposta in noi, alla base di ogni relazione di successo”.



La mostra “Mario Testino: Unfiltered” aprira? al pubblico l’ 1 ottobre 2021 presso gli spazi della galleria di Via San Vittore 13 a Milano.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...