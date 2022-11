3° edizione di (photography) books reviews

Sabato 19 e domenica 20 novembre 2022 Istituto Italiano di Fotografia, in occasione di Bookcity Milano 2022, ospita la terza edizione di (PHOTOGRAPHY) BOOKS REVIEWS, un evento organizzato da Il Fotografo, Photographers.it e Star-ring, e il supporto tecnico di Hangar Fotografico.



L’evento si focalizza sul libro fotografico d’autore e intende presentare sei libri fotografici autoriali pubblicati di recente in Italia attraverso un fitto calendario di talk con autori, curatori, editori ed esperti del settore. I libri presentati saranno disponibili per la visione e l’acquisto diretto presso un apposito desk durante entrambi i giorni. I talk verranno trasmessi in diretta streaming sui canali social grazie al partner Hangar Fotografico.



Programma di sabato 19 novembre:

h 11:00 Opening con Maurizio Cavalli (IIF), Angelo Cucchetto (Photographers.it), Giovanni Pelloso (Il Fotografo), Michele Di Donato (Hangar Fotografico)

h 11:30 Tavola rotonda “Self publishing, gli strumenti disponibili” a cura di Andrea Galbusera, Martina Parolo e Selfbooks con Federica Berzioli e Laura Davi?

h 15:00/16:30 Presentazione libro “Viaggio sul Fiume Mondo” (ed. Mondadori) di Angelo Ferracuti e Giovanni Marrozzini

h 16:30/18:00 Presentazione libro “Via di Fuga a Mare” (ed. Contrasto) di Tina Cosmai e talk con l’autrice, Alessandra Mauro e Gigliola Foschi

h 18:00/19:30 Presentazione libro “Remain in light” (ed. Rizzoli) di Guido Harari e talk con l’autore e Giulia Cavaliere

Programma di domenica 20 novembre:

h 11:00 Tavola rotonda “Il valore dell’editoria fotografica autoriale” in collaborazione con GRIN (Gruppo Redattori Iconografici Nazionali), a cura di Mariateresa Cerretelli con Claudio Corrivetti e Benedetta Donato

h 15:00/16:30 Presentazione libro “Sicilia 1992” (ed. Silvana) di Tony Gentile e talk con l’autore e Giovanni Pelloso

h 16:30/18:00 Presentazione libro “Salvare l’ora” (ed. Postcard) di Giovanni Chiaramonte e talk con l’autore, Loredana De Pace e Claudio Corrivetti

h 18:00/19:30 Presentazione libro “Il mosaico del mondo” (ed. Marsilio) di Maurizio Galimberti e talk con l’autore e Denis Curti

Ingresso libero.

Istituto Italiano di Fotografia, via Enrico Caviglia 3 a Milano (M3 Corvetto)



Per ulteriori informazioni: info@iifmilano.com | press@iifmilano.com