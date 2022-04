Dopo la maratona solidale organizzata il 26 e 27 marzo 2022 a Rho dall'Associazione culturale Quelli del… dove attori, cantanti e tecnici amatoriali, con il supporto di amici sostenitori e le loro donazioni liberali, sono riusciti a donare 5.500€ alle scuole primarie di Rho e all'Associazione ProRett Ricerca ONLUS grazie allo spettacolo inedito 30 passi nel tempo scritto da Silvia Campagnani, ritroviamo la compagnia amatoriale di "Quelli del…Musical" il 15 maggio alle ore 18:00 di nuovo sul palco dell'Auditorium Padre Reina di Rho con un'altra replica il cui ricavato verrà donato interamente a Rho Soccorso.



L'associazione nata nel 2016 si occupa di eventi culturali di ogni genere con scopi ben precisi: fare solidarietà, dare il buon esempio e dedicare momenti di riflessione ed aggregazione attraverso entusiasmo, determinazione e impegno. Nasce con questo scopo il progetto GiFT - Genitori e figli a Teatrho dove genitori e figli hanno la possibilità di trovare un punto d'incontro attraverso il teatro, la recitazione e la collaborazione dell'organizzazione degli eventi. Il gruppo amatoriale nasce nel 2014 e fino al 2020 lo abbiamo trovato occupato esclusivamente nell'organizzare di musical inediti.

Negli ultimi due anni, nonostante le difficoltà, sono riusciti ad organizzare concorsi letterari, feste di quartiere, gruppi di raccolta e tutto ciò in cui il Comune di Rho ritiene di poter fare affidamento su di loro come, ad esempio, l’emozionante fiaccolata per la pace di martedì 1 marzo per la quale hanno aiutato nella security con le loro pettorine gialle. Altra novità per questa associazione in continua crescita è la collaborazione con la web radio Cluster FM che ha deciso di supportarli come media partner. Confermata la collaborazione con la scuola di danza I.N.Ballet e la cantante Athena che si esibirà sul palco con il pezzo "io sono come voi".



Lo spettacolo che li vedrà protagonisti domenica 15 maggio 2022 sarà un vero e proprio viaggio nel tempo: dal 2020 al 2050. I personaggi Dante, Ettore, Cecilia e Carletto cercheranno di far funzionare la macchina del tempo che dovrà trasportarli 30 anni indietro. Con l’aiuto di una suocera un po' sui generis, una moglie amorevole e due figlie un po' stravaganti, Dante e i suoi amici riusciranno a partire?



Spettacolo dedicato a bambini e adolescenti arricchito da effetti speciali, costumi futuristici e tanto tanto divertimento senza trascurare importanti messaggi che gli attori proporranno come spunto di riflessione a tutti i presenti.

Cyberbullismo, umiltà e amicizia sono i temi che verranno affrontati nella storia inedita e che sono stati protagonisti delle tre edizioni del concorso letterario Parole sul Palco. Concorso unico nel suo genere pensato per integrare le poesie dei bambini delle scuole primarie all'interno della recitazione degli attori sul palco. La quarta edizione coinvolgerà le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Rho.

Il Sindaco Andrea Orlandi e l'Assessore Paolo Bianchi, entrambi presenti alle rappresentazioni di marzo, sono stati entusiasti dell'impegno e della capacità del gruppo di aggregare riuscendo ad essere uniti e costanti nonostante le difficoltà.

L'amministrazione comunale ha rinnovato con un bellissimo discorso sul palco la fiducia nell'associazione di Quelli del…





L'intero ricavato delle offerte raccolte verrà donato a Rho Soccorso.