4:48 Psychosis

di Sarah Kane



traduzione Barbara Nativi

regia Valentina Calvani

con Elena Arvigo

scene, costumi e luci Valentina Calvani e Elena Arvigo

musiche originali Susanna Stivali

foto Pino Le Pera

produzione Teatro Out Off e Compagnia Elena Arvigo



“Io credo che la gente possa cambiare, credo che sia possibile per noi, come specie, cambiare il nostro futuro. Ed è per questo che scrivo quello che scrivo”



“Mi diceva che il suo scrivere feroce aveva lo scopo di denunciare al mondo quanta

ferocia c’è nel mondo”

(estratti intervista a Sarah Kane di Rodolfo di Giammarco)



A venticinque anni dalla scomparsa di Sarah Kane, la discussa drammaturga britannica, figura determinante del cosiddetto in-yer-face theatre, il Teatro Out Off, per celebrare il valore della sua opera nel teatro non solo europeo, propone al pubblico milanese lo spettacolo 4:48 Psychosis.



Tre saranno le repliche per lo spettacolo più rappresentativo della poetica dissacrante di Sarah Kane. In scena dal 3 al 5 maggio 2024, 4:48 Psychosisèl’ultimo testo scritto dall’autrice e tradotto da Barbara Nativi, Premio Ubu 2002 proprio per traduzione e messa in scena di Sarah Kane.

Diretto da Valentina Calvani, 4:48 Psychosis, spettacolo che ha ottenuto numerosi e straordinari consensi dalla critica, è una partitura lirica, una sinfonia sull’amore e sull’assenza di amore attraversato in versione integrale da Elena Arvigo che dà voce e corpo ad uno dei testi più controversi, assoluti e intimi del teatro contemporaneo mondiale.



4:48 Psychosis non aderisce alla forma teatrale convenzionale. La parola della Kane, autrice rivoluzionaria è flusso di pensiero: 24 quadri in cui non ci sono indicazioni per la messa in scena né temporali né psicologiche. 4:48 Psychosis descrive il luogo senza confini, senza le barriere che dividono la realtà dall’immaginazione. 4:48 Psychosis racconta la fragilità dell’amore, la ribellione dall’ordine costituito, la tenacia di fronte all’irrinunciabilità della speranza sentimentale. 4:48 Psychosis non è dunque l’ultima lettera di un suicida ma una preghiera, una richiesta di ascolto e di amore. 4:48 Psychosis perché viviamo in una società sorda, anestetizzata in cui non c’è spazio per emozioni così estreme, forti, devastanti. Una società che si ostina a “voler curare”, invece che “prendersi cura”. C’è bisogno di un teatro che risvegli “nervi e cuori” e 4:48 Psychosis porta alla luce il desiderio di speranza celato nel disagio, offrendo al pubblico l’opportunità di riscoprire il senso di compassione e umanità affinché la speranza diventi una possibilità mai più tradita. Questa lettura di 4.48 Psychosis non vuole essere uno spettacolo sulla follia ma uno spettacolo luminoso, un inno alla vita, nonostante la consapevolezza del suo essere effimera e sfuggevole riscoprendo così il senso vitale che abita ogni stato di dolore.

Lo spettacolo è stato scelto nel 2019 come unica rappresentazione teatrale all’interno della rassegna “I’mmuchfuckingangrierthanyou think. Il teatro di Sarah Kane vent’anni dopo” convegno organizzato dal Teatro Mercadante di Napoli in collaborazione con L’Università L’Orientale e curata dal prof Roberto Davascio.







INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Teatro OUT OFF via Mac Mahon 16, Milano

Orari spettacoli:

venerdì, sabato ore 19.30

domenica ore 16.00



Prenotazioni e Informazioni

0234532140 / biglietteriaoutoff@gmail.com

lunedì › venerdì ore 10.00 › 16.00





Ritiro biglietti

Uffici

via Principe Eugenio, 22

lunedì – venerdì ore 11.00 › 13.00



Botteghino

via Mac Mahon, 16

martedì – domenica 1 ora prima dello spettacolo



Trasporti pubblici: M5 FERMATA CENISIO; TRAM 14; TRAM 12; AUTOBUS 78



PREZZO

Intero: 20 euro

Under26: 14 euro

Over65: 10 euro



ABBONAMENTI

OutCard

50€ 4 ingressi a scelta per uno o più spettatori

J&S Card - Junior(under26) & Senior(over65)

45 € 6 spettacoli

Passepartout Promozione riservata ai residenti del Municipio 8;acquistando la tessera a 10 Euro ingresso a 6 Euro per tutti gli spettacoli in programma.



Teatro OUT OFF via Mac Mahon 16, Milano

uffici via Principe Eugenio 22

telefono 02 34532140



FB @teatrooutoff Instagram @teatrooutoff Linkedin @TeatroOutOff