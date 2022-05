43° premio giocaitalia

La grande festa dei ragazzi torna al Piccolo Circo dei Sogni di Paride Orfei



A 45 anni dalla prima edizione: attraverso laboratori, spettacoli, talk show e divertimento a premiato grandi artisti del Cinema e della televisione da Francoise Truffaut a Mogol da Lorenzo Jovanotti a Riccardo Cocciante fino al fondatore del Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi.





I Premi GiocaItalia 2022 verranno consegnati in occasione della serata di gala prevista per sabato 11 giugno alle ore 20.00 nel Piccolo Circo dei Sogni di paride Orfei in diretta televisiva con la rete WBE Channel (Italiani nel Mondo).