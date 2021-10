50 special: domenica 10 ottobre l'evento per il compleanno delle no profit milanesi hslt e avs

Giovani, dinamiche e festaiole, ma sempre molto attente all’“altro”, le associazioni milanesi Handicap… su la testa! Onlus e Associazione Veronica Sacchi ODV (AVS) collaborano ancora una volta nel corso della propria storia per festeggiare con un grande evento i propri compleanni, rispettivamente 30 e 20 anni di attività dedicata ai propri utenti.



La festa aperta a tutti si terrà domenica 10 ottobre presso i Giardini Lea Garofalo, in Viale Montello 3 a Milano, a partire dalle 10:30.



Ad inaugurarla lo spettacolo di strada “Mr. Brush” di e con Antonio Brugnano, fresco vincitore del premio Takimiri al Clown & Clown festival. Il protagonista, “operatore ecologico” di professione, improvvisa con gli oggetti e i materiali che trova durante il suo lavoro per giocare con i suoi sogni da bambino, con l’ausilio di effetti sonori e musicali, coinvolgendo il pubblico nelle sue avventure. Nel pomeriggio sarà la volta dei numeri di giocoleria de “Il Signor Pallino” dell’Ass. Duetti e ½ con Alessandro Vallin.

Sempre nel pomeriggio si terrà il laboratorio “Il Paradiso dei calzini” tenuto dal Teatro del Corvo in cui bambini e genitori si troveranno insieme a costruire un burattino partendo da… una calza! (gradita prenotazione).

L’aperitivo sarà animato dall’hot jazz e swing dei trascinanti Cosimo and the hot coals.

La giornata si concluderà in seconda serata con la magia del gruppo del Magic Gala, capitanati dal mago Jhonny Bucci.



Durante la giornata sarà attivo il punto ristoro con panini, salamelle, hot dog e hamburger vegetali, da accompagnare con le birre artigianali di Meneghino e i cocktails dei rinomati Belli di notte.



Tutto il ricavato della festa andrà a favore delle due associazioni, entrambe impegnate nel dare risposte concrete a situazioni di disagio, per disabilità o malattia, grazie all’impegno di tanti giovani volontari formati nel corso di 50 anni di attività.



Lo stesso impegno volontario che i cittadini hanno messo nel recuperare dal degrado lo spazio dei Giardini Lea Garofalo, scelti come luogo della festa, per restituirlo alla collettività.

