Cosa fare a Milano per Pasqua e Pasquetta: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano per Pasqua e Pasquetta?

Feste all’aperto e laboratori speciali accolgono a Milano il nuovo weekend di Pasqua, con tantissimi eventi imperdibili per adulti e bambini.

Primo tra tutti, la caccia alle uova all’Hard Rock Cafe Milan, appuntamento unico per festeggiare la Pasqua in compagnia e gustando una colazione golosa (tutto il week-end).

Al Museo della Scienza la Pasqua fa rima con divertimento, con tante attività a tema come il laboratorio per realizzare un biglietto tridimensionale o quello per creare un’animazione digitale (tutto il week-end).

Da Pirelli Hangar Bicocca, infine, primi giorni per scoprire Grand Bal, la mostra retrospettiva dedicata ad Ann Veronica Janssens, artista belga tra le più rilevanti a livello internazionale, che indaga il potere della luce (tutto il week-end).

Concerti e serate

Tra le serate del nuovo weekend di Pasqua, quella allo Spirit de Milan con due appuntamenti imperdibili: la serata a tema Funky Town (venerdì) e la Holy Swing Night, a ritmo di blues e swing (sabato).

Incontri e manifestazioni

Tra le manifestazioni imperdibili di questo nuovo fine settimana, il grande ritorno del campo di tulipani di Arese, un’area coloratissima pari a 2 ettari dove ammirare e raccogliere ben 600.000 splendidi tulipani in 450 varietà (tutto il week-end).

Il Civico Museo Archeologico ospita invece una speciale visita guidata, aperta a tutti, dedicata al rito pasquale nell'antichità (sabato).

Gratis

Tra gli appuntamenti gratuiti del fine settimana di Pasqua, il mercatino di primavera in Piazza Portello tra fiori, artigiani e sapori (tutto il week-end).

Alla Fabbrica del Vapore prosegue invece Rolling Refugee Home Museum On Wheels, mostra di restituzione della residenza How you dare / Come ti permetti?, destinata all’accoglienza di artiste e artisti ucraini dopo lo scoppio della guerra (tutto il week-end).

Mostre

Per gli amanti dei thriller, questo fine settimana è l'occasione giusta per scoprire la mostra da brivido Serial Killer Exhibition nell'area espositiva Spazio Ventura, con scene del crimine ricostruite fedelmente e tanti cimeli originali della vita degli assassini seriali (tutto il week-end).

Al Mudec, due appuntamenti imperdibili: la mostra Zanele Muholi. A visual activist, attivista sudafricana la cui arte indaga temi come razzismo, eurocentrismo e femminismo, e la grande esibizione dei Surrealisti, con ben 180 capolavori, tra gli altri, di Magritte e Dalì (tutto il week-end).

Imperdibile anche l’esibizione del grandissimo Helmut Newton a Palazzo Reale, con 250 fotografie, riviste, documenti e video che ripercorrono l’intera carriera di uno dei fotografi più amati e discussi di tutti i tempi (tutto il week-end). Ancora a Palazzo Reale, l'insallazione di Michelangelo Pistoletto attraverso il Labirinto creato da in Sala delle Cariatidi (tutto il week-end).

Allo Scalo Farini prosegue invece Bubble World, la mostra dedicata al magico mondo delle bolle con ben 11 sale allestite a tema bolle che accenderanno la fantasia di adulti e bambini (tutto il week-end).

Body Worlds, alla Galleria dei Mosaici, offre una panoramica completa dell’anatomia e fisiologia del corpo umano, spiegando con un linguaggio chiaro le funzioni dell’organismo (tutto il week-end).

Alla Fabbrica del Vapore continua, infine, la mostra di Zerocalcare, il grande talento del fumetto italiano. Ad accogliere il pubblico, oltre 500 tavole originali, video, bozzetti, illustrazioni e un’installazione che raccontano la politica e le storie di resistenza collettiva.

Bambini

La Pasqua è anche un’occasione unica per divertirsi, con la speciale caccia alle uova da PuraVida Farm, tra giochi, animali, attività e laboratori creativi (tutto il week-end).

Presso la Scuola Primaria Fabio Filzi torna invece, a grande richiesta, Gli altri Siamo Noi, mostra dedicata ai pregiudizi: un percorso interattivo per studenti dalla 4° primaria alla 1° superiore, per abbattere le barriere (venerdì e sabato).