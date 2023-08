79° tappa dell'international street food a milano dal 1 settembre al 3 settembre 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Dopo il grande successo di pubblico delle prime settantotto tappe, svoltesi dall’inizio di marzo con oltre 6 milioni e 800 mila visitatori, la VII Edizione dell’ International Street Food - la più importante manifestazione di Street Food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, arriva a Milano. La 79° tappa di questo importante evento itinerante si svolgerà da venerdì 1 settembre a domenica 3 settembre all’Idroscalo di Milano - Ingresso Porta Maggiore (il venerdì dalle 18 alle 24,00, il sabato e la domenica dalle 12.00 alle 24.00). Tanti truck con dell’eccellente cibo di strada accoglieranno i visitatori Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.