90 volte Henkel: la rivoluzione quotidiana

Mostra interattiva che ripercorre le pagine più significative degli ultimi 90 anni del nostro Paese e racconta cosa c’è dietro i prodotti che sono entrati nelle case di almeno tre generazioni, dai detersivi che hanno reso il bucato meno faticoso e più sostenibile, ai prodotti per la cura dei capelli e della persona, fino alle colle nascoste in tanti oggetti di uso comune (smartphone, scarpe, rotoli di carta igienica, ma anche auto e aerei). La mostra è organizzata da Henkel, che festeggia 90 anni di presenza e attività in Italia.