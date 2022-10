Mese della prevenzione orale: in Humanitas Arese e Lainate visite odontoiatriche gratuite per tutto ottobre

Indirizzo non disponibile

A volte si sottovaluta l’importanza delle visite di controllo dal dentista e si effettuano solo quando si sente già dolore ai denti o si riscontrano delle problematiche particolari. Conoscere lo stato di salute del proprio sorriso rappresenta la prima forma di tutela contro possibili interventi invasivi a carico della bocca. Per questa ragione ad ottobre i Centri Odontoiatrici di Humanitas Arese e Lainate organizzano delle giornate dedicate alla prevenzione.

Durante tutto il mese di ottobre sarà possibile prenotare delle visite dedicate alla salute orale che permetteranno di individuare precocemente malattie orali e condizioni di disallineamento o malocclusione dentale per curarle al loro stadio iniziale. Anche i bambini avranno l’opportunità di scoprire da vicino gli strumenti di igiene orale e avere consigli personalizzati per tutelare la salute dei denti da latte e permanenti.

Perchè effettuare la visita di prevenzione?

È molto importante sottoporsi a delle visite periodiche dal dentista anche se non si soffre di sensibilità dentale o non si riscontrano dolori particolari a denti e gengive, perché esistono tante condizioni asintomatiche che possono colpire la bocca.

Come si svolgerà la visita di prevenzione?

La visita si divide in diverse fasi:

Il dentista valuta inizialmente lo stato di salute generale di denti, gengive, guance e lingua. Con un esame più accurato il dentista verifica l’assenza di patologie orali, disallineamento e malocclusione dentale e controlla l’integrità di eventuali otturazioni, impianti dentali, protesi e apparecchi ortodontici. In alcuni casi, il dentista può richiedere esami approfonditi, per avere un quadro clinico più ampio, come una radiografia panoramica delle arcate dentarie, un esame radiologico che permette di analizzare i denti e le arcate dentarie. Infine il dentista consiglia eventuali trattamenti mirati per il singolo caso con un piano di cura personalizzato.

Per prenotare il tuo posto o ricevere maggiori informazioni è possibile chiamare:

? Arese al numero 02 83456751 (da Lunedì a Venerdì, dalle 09:00 alle 20:00 - Sabato, dalle 09:00 alle 19:00).

? Lainate al numero 02 8345 8826 (da Lunedì a Venerdì, dalle 09:00 alle 19:00).

Ti aspettiamo ad Arese presso il Centro Commerciale Il Centro o a Lainate in Via Alfonso Lamarmora, 5.

Luogo evento

Centro Odontoiatrico Humanitas Medical Care Arese: Centro Commerciale “Il Centro” in Via Luraghi, 11 Arese (MI)

Centro Odontoiatrico Humanitas Medical Care Lainate: Via Lamarmora, 5 Lainate (MI)

Direttore Sanitario per i Servizi Odontoiatrici di Arese Dottoressa Chiara Tassera Iscritta all’Albo Provinciale degli Odontoiatri di MILANO n.5691

Direttore Sanitario per i Servizi Odontoiatrici di Lainate Dott. Marco Scarpelli Iscritto all’Albo degli Odontoiatri di Milano, n. 3724.