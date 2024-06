B In The Park in Parco Sempione

Il 22 giugno 2024, dalle 15:00 alle 22:00, Parco Sempione diventerà il fulcro di musica, cibo e divertimento.

DJ come Sgamo, Luciano Licchetta, Filippo Rubino e Axëw sono pronti a farci ballare con le loro esibizioni mozzafiato. La loro musica creerà l'atmosfera perfetta per un pomeriggio e una serata indimenticabili.

Non c'è festa senza buon cibo, e i fantastici food truck di Panzo saranno presenti per deliziare i partecipanti con le loro prelibatezze culinarie. Dalle deliziose specialità italiane agli snack internazionali, ci sarà qualcosa per tutti. E per mantenere l'energia alta, i cocktail bar offriranno rinfrescanti drink estivi. Un mix perfetto di sapori e bevande per accompagnare una giornata di musica e divertimento.

Uno degli aspetti più sorprendenti di B IN THE PARK è che l'ingresso è completamente gratuito. Basta registrarsi con un RSVP per assicurarsi un posto in questo evento eccezionale. In un'epoca in cui molti eventi richiedono biglietti costosi, B IN THE PARK dimostra che il divertimento di alta qualità può essere accessibile a tutti.