Apertura speciale Belvedere di Palazzo Lombardia per la festa della mamma: scopri Milano dall'alto

In occasione della Festa della Mamma, un regalo unico attende tutti coloro che desiderano vivere un'esperienza indimenticabile: l'apertura straordinaria del 39° piano, Belvedere di Palazzo Lombardia.

Situato nel cuore di Milano, questo evento offre ai visitatori l'opportunità di sollevare lo sguardo verso il cielo e abbracciare con lo sguardo la bellezza della città da un'angolazione completamente nuova.

Immersi nell'atmosfera di una delle metropoli più affascinanti del mondo, gli ospiti potranno gustare il privilegio di trovarsi a 161 metri di altezza, godendo di una vista panoramica a 360 gradi.

Un'opportunità unica per ammirare i monumenti iconici, gli edifici storici e i punti di riferimento più significativi della città, mentre il paesaggio urbano si dipana sotto i loro occhi come un meraviglioso dipinto vivente.

Per partecipare a questa straordinaria esperienza, è necessario prenotare in anticipo, poiché l'accesso è disponibile SOLO SU PRENOTAZIONE.

Le prenotazioni sono gestite attraverso la pagina ufficiale della Regione Lombardia, dove è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per garantirsi un posto in questo viaggio verso le vette della città.

L'ingresso al Belvedere avviene dal Nucleo 1 di Piazza Città di Lombardia, un punto di partenza che segna l'inizio di un'avventura che si eleva letteralmente sopra le aspettative.

Questa occasione rappresenta non solo un omaggio alle madri, ma anche un'opportunità per tutti di celebrare la bellezza di Milano e di creare ricordi indelebili insieme alle persone più care.

Non perdete l'opportunità di sollevare lo sguardo verso nuove prospettive e di regalare un momento speciale a voi stessi e alle persone che amate.