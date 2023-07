Denti disallineati: scopri la soluzione trasparente per il tuo sorriso in Humanitas

I tuoi denti sono posizionati irregolarmente e ti creano disagio? Devi sapere che esiste una soluzione per donare equilibrio al tuo sorriso che non richiede l’uso dell'apparecchio tradizionale in metallo.

Gli allineatori trasparenti sono un innovativo apparecchio realizzato con un materiale trasparente che permette di riportare i denti nella giusta posizione. Grazie a questa soluzione è possibile ritrovare un sorriso equilibrato, sano e migliorare la propria igiene orale quotidiana.

A luglio saranno a disposizione due date per scoprire gli allineatori trasparenti presso i Centri Odontoiatrici di Humanitas Medical Care a Milano. Partecipa il 24 luglio in Via Murat e il 27 luglio in via Domodossola.

Cosa include la partecipazione all’Open Day?

Visita e colloquio conoscitivo con l’ortodontista

Valutazione del trattamento più adeguato alle tue esigenze

Piano di cura personalizzato

Costi dettagliati del piano di cura

Durante la visita il dentista utilizza lo scanner orale , strumento digitale che, grazie a telecamere ad alta definizione, raccoglie informazioni su forma e dimensioni delle arcate dentali del paziente.

Grazie allo scanner orale si possono ottenere delle impronte dentali più precise ed evitare le fastidiose paste tradizionali.

Come funziona il trattamento e quanto dura?

Il dentista fornisce al paziente un set di allineatori da cambiare con periodicità e in autonomia a casa con visite di controllo ogni 4-6 settimane circa. In questo modo si imprime sui denti una forza costante e controllata che permette di riportare i denti nella giusta posizione.

Per un’efficacia massima, gli allineatori devono essere indossati per circa 22 ore al giorno, togliendoli solo durante i pasti e la quotidiana igiene orale. Il trattamento ha una durata variabile, in base al singolo caso, tra i 6 e i 24 mesi.



Quali sono i vantaggi degli allineatori trasparenti?

Sono discreti e permettono di essere indossati senza imbarazzo

Sono comodi e non irritano le gengive

Sono facilmente rimovibili

I primi risultati sono visibili già visibili già dopo 6 mesi, in base alla complessità del singolo caso

Sono adatti a pazienti di tutte le età: bambini, adolescenti e adulti

Per bloccare il tuo posto all’Open Day di Via Murat a Milano è possibile chiamare lo 02 03008185 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00).

Per bloccare il tuo posto all’Open Day di Via Domodossola a Milano è possibile chiamare lo 02 94773250 (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30).



