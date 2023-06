Disallineamento dentale? Quest’estate scopri l'apparecchio trasparente per il tuo sorriso

Il 24 giugno il Centro Odontoiatrico di Humanitas Medical Care di Arese apre le sue porte ad adulti e bambini che desiderano allineare il sorriso e migliorarne la funzionalità. Con gli allineatori trasparenti potrai correggere la posizione dei denti anche durante l’estate e goderti le tue vacanze.

Grazie a questo apparecchio è possibile migliorare l’estetica del sorriso in breve tempo, dai 6 ai 24 mesi in base al singolo caso. È infatti realizzato con un moderno materiale termoplastico poco visibile da chi ti circonda che aderisce perfettamente alle arcate dentali. Queste caratteristiche rendono gli allineatori trasparenti un apparecchio confortevole e discreto per i pazienti che non vogliono rinunciare al proprio sorriso anche d’estate.

Cosa include la partecipazione all’Open Day?

Visita e colloquio conoscitivo con l’ortodontista Valutazione del trattamento più adeguato alle tue esigenze Scansione con scanner intraorale delle arcate dentali Piano di cura personalizzato

In visita ti supportiamo con la tecnologia 3D

Durante la visita il dentista utilizzerà la tecnologia 3D per studiare la dentatura del paziente in modo accurato, mettere in evidenza i difetti del sorriso e far comprendere meglio il piano di cura proposto. Per farlo si utilizza lo scanner orale, strumento digitale che, grazie a telecamere ad alta definizione, raccoglie informazioni su forma e dimensioni delle arcate dentali del paziente.

Con lo scanner orale si possono ottenere delle impronte dentali più precise e migliorare la qualità di visita e del trattamento proposto al paziente.

Perchè scegliere un apparecchio trasparente?

Quest’estate scegli un apparecchio progettato per il tuo comfort e con caratteristiche uniche che ti permettono di goderti appieno le vacanze:

È poco visibile quando parli e sorridi

È facilmente rimovibile per mangiare e svolgere la quotidiana igiene orale

È pensato per spostare i denti applicando una forza delicata e costante che non crea fastidio

Non influenza il tuo modo di parlare

Può essere utilizzato da adulti e bambini

Non influisce sulle tue attività quotidiane

Per bloccare il tuo posto all’Open Day o ricevere maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 02 83456751 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 20:00 e il sabato dalle 9:00 alle 19:00).

