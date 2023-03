Al Bicocca Village di Milano arriva l'evento “Smettetela di farci la festa”

La celebrazione dell'8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, si avvicina e il Bicocca Village si prepara a ospitare un evento che promette di sensibilizzare il pubblico su importanti temi sociali. Dal 3 al 19 marzo 2023, il centro commerciale milanese ospiterà la mostra "Smettetela di farci la festa", una serie di 36 illustrazioni dell'artista e femminista Stefania Spanò, meglio conosciuta come Anarkikka, accompagnate da frasi concise e ironiche che colpiscono dritto al cuore.

La mostra è dedicata ai diritti delle donne e affronta le problematiche femminili in maniera diretta e senza filtri.

Un modo efficace per sensibilizzare il pubblico su questi temi così attuali e importanti.

A ogni tema, inoltre, sarà dedicato un testo curato dal network "Insieme per le donne", pensato anche per i tanti adolescenti che frequentano il Bicocca Village.

Ma l'evento clou si terrà l'8 marzo, quando l'autrice stessa sarà presente per la presentazione del suo libro "Smettetela di farci la festa.

Di discriminazioni in genere", edito da People nel 2021

Un'occasione unica per confrontarsi con la sua arte e la sua visione del mondo, ma anche per dialogare con esperti del settore come la dott.ssa Diana De Marchi, Presidente della Commissione Pari opportunità e Diritti Civili del Comune di Milano, la dott.ssa Ilaria Moroni, coordinatrice della rete "Insieme per le donne" e formatrice, e la dott.ssa Judith Pinnock, psicologa, psicoterapeuta ed esperta di studi di genere, parte dello staff redazionale del network "Insieme per le donne".

L'evento si terrà presso il Bicocca Village, in Viale Sarca – angolo Via Chiese (MI), e sarà gratuito.



Bicocca Village rinnova l’impegno del Centro nella valorizzazione del distretto e la città, sottolineando il senso di appartenenza ad un universo fisico (il quartiere e il centro), con una forte connotazione valoriale e culturale, mostrando il proprio rinnovamento come spazio polifunzionale.

L'intrattenimento per Bicocca assume oggi delle connotazioni sempre più varie, offrendo delle attività accessibili a tutti, attraverso le quali trasmette i valori di una città dinamica e inclusiva.