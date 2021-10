Exister, il festival di danza contemporanea

Replay. Si ricomincia. Ripartendo da dove ci si era fermati, ma con una nuova energia. La voglia di tornare in scena come e più di prima.

"Replay" è il titolo della nuova edizione di Exister, la quattordicesima, il Festival diretto da Annamaria Onetti e promosso da DANCEHAUSpiù – Centro Nazionale di Produzione della Danza, che andrà in scena negli spazi di DanceHaus (via Tertulliano, 70) con una parentesi al Teatro Franco Parenti (via Pierlombardo 14) dal 21 ottobre al 12 dicembre 2021.



Il calendario dà ampio spazio a giovani artisti emergenti ma prevede anche il ritorno a Milano di Enzo Cosimi, uno dei coreografi più importanti della danza contemporanea italiana.



Si parte giovedì 21 ottobre con “Bob” di Matteo Marchesi e “The existence of the mirrors” di Niyayesh Nahavandy.

Bob, che sarà in scena a RomaEuropa Festival il 31 ottobre, è frutto di un lavoro durato due anni che il coreografo e danzatore Matteo Marchesi ha strutturato con un gruppo di bambini sull’esplorazione dei mostri, delle loro apparenze, dei bisogni e dei luoghi a cui possono o non possono appartenere. Un lavoro sull’accettazione di sé e dell’altro, sullo spazio oscuro che accoglie chi è messo da parte.

Niyayesh Nahavandy è una giovane performer iraniana che vive e lavora in Italia da cinque anni. “The existence of the mirrors” nasce da un lavoro di ricerca personale, un viaggio nel mondo onirico della coreografa che esplora temi come nascita e rinascita, decisione, fiducia, identità, potere e desiderio. Un punto di vista soggettivo sulla realtà, interiore ed esteriore.



Venerdì 22 ottobre, oltre alla replica di “The existence of the mirrors” di Niyayesh Nahavandy, saranno in scena “Tanz Eines Fahrenden Geselle” di Nicoletta Cabassi per Padova Danza Project e “Water Dance (New Road)” di Cristina Kristal Rizzo.

Nella tensione tra il qui e l'altrove, l'Uomo accetta il viaggio come condizione perenne e costante. In “Tanz Eines Fahrenden Geselle” la coreografa Nicoletta Cabassi il viaggio conduce in un luogo che è incarnazione di stati d'animo.

“Water Dance New Road” è un progetto coreografico di Cristina Kristal Rizzo creato per Padova Danza Project. Una performance emozionante che sorprenderà il pubblico per forza e intensità.



La serata di sabato 23 ottobre vede in programma “Re_Play” di Giselda Ranieri e “Agua” di Salvatore Romania e Laura Odierna.

“Re-Play” è un solo danzato in cui la coreografa e protagonista Giselda Ranieri rielabora un vissuto personale, in un gioco tra realtà autobiografica e finzione fino a sondarne i limiti in senso coreografico, compositivo e musicale.

In “Agua” Salvatore Romania e Laura Odierna riflettono sul concetto di resilienza come capacità di un sistema di adattarsi al contesto e definire forme di r-esistenza per superare le criticità. Come l’acqua che penetra la forma e ad essa si adatta come la danza che offre una forma di resilienza possibile per rendersi immuni all’alienazione e alimentare i sogni.



La prima parte del cartellone di Exister si chiude domenica 24 ottobre con “Primo movimento” di Michela Priuli e “Mondo” di Gennaro Lauro (Associazione Sosta Palmizi).

“Primo movimento” di Michela Priuli è una riflessione sull’uomo, nata durante il periodo di isolamento e distanziamento sociale dovuto all'emergenza COVID-19. In quel periodo ognuno di noi si è ritrovato a vivere chiuso in una casa, a tu per tu con la nostra vera “casa”, ovvero il nostro corpo. Una coreografia che porta lo spettatore a un profondo senso di connessione e ascolto.

Il “Mondo” di Gennaro Lauro non è solo la terra dove viviamo, ma anche il gioco dei bambini, il respiro che accompagna la nostra esistenza. Una ricerca che va oltre la visione che abbiamo di noi stessi creata attraverso foto, curriculum, profili… Mondo è la “totalità dei fatti e non delle cose”.



Il Festival riprende, sempre negli spazi di DanceHaus il 13 novembre con NATUUR di Annalì Rainoldi e ?-BINARY di Jessica D’Angelo.

La prima coreografia, ispirandosi all’opera di Hieronymus Bosch, porta in scena due doppi: due danzatrici e due musicisti. Il paesaggio diventa allora territorio di incontro, di permeabilità, di fusione e continuo dialogo tra la danza e la composizione sonora, dove i corpi diventano strumenti e la musica, atmosfera tangibile.

Partendo dal corpo e dalla sua anatomia, attraversando immagini e scenari, ?-BINARY di Jessica D’Angelo esplora le possibilità di generare nuove corporeità che sono destinate però a disgregarsi, innescando un meccanismo di decostruzione del genere e del ruolo.



Quattro le coreografie in programma domenica 14 novembre: “Playroom” di Mimmo Linsalata, “1 SELF” di Giada Ferrulli e Sara Mitola, “You” di Simona Cutrignelli e “Boh” di Marika Mascoli. Sono tutte creazioni di giovani artisti promossi e sostenuti dalla Compagnia AltraDanza che è impegnata nella valorizzazione della ricerca e degli studi coreografici. Una serata permette di scoprire artisti e compagnie emergenti.



Lunedì 15 novembre l’unica serata ospitata dal Teatro Franco Parenti: Enzo Cosimi, uno dei coreografi più importanti della danza contemporanea italiana, presenta “Glitter in my Tears – Agamennone” primo capitolo del progetto “Orestea, trilogia della vendetta”. Un lavoro non narrativo, ma il racconto astratto dove l’eroe ormai sfaldato, rotto, si staglia in un paesaggio astratto e rarefatto in relazione ad una esperienza percettiva di corpi. La scrittura coreografica concretizza una partitura poetica tessendo corpo e parola come un’unica architettura.



Sabato 27 novembre il Festival ospita una serata dedicata ai Centri Nazionali di Produzione della Danza. Saranno in scena le creazioni di Scenario Pubblico/Compagnia Zappalà Danza, DANCEHAUSpiù e Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto.



Il Festival Exister si chiude sabato 11 dicembre (replica domenica 12) con “My Duty”di Paola Lattanzi, ispirato al romanzo di William Golding “Il signore delle mosche”. Proprio come nel romanzo, il lavoro si apre ad una lettura simbolica sulla perenne lotta tra bene e male, tra ragione ed istinto, ponendo particolare attenzione all’idea di rito come capace di convogliare esperienze ed emozioni all'interno di una cornice di senso.



DanceHaus, Via Tertulliano, 70, 20137 Milano MI, Italia

https://www.exister.it/



Prezzi

Intero: 16 euro

Ridotto (under 25 - over 65): 12 euro

Dance Card: 8 euro





DanceHaus più



02.36515997

