Offerta Completa per lo Shopping e il Divertimento, e un Concorso Food & Win nel Mese di Giugno

Il Centro Commerciale Brianza di Paderno Dugnano (MI), in Strada Statale dei Giovi 35, è un punto di riferimento storico per la provincia di Milano e Brianza. Da oltre 40 anni un grande Ipermercato Carrefour e una ricca e sempre rinnovata galleria garantiscono alla vasta e fedele clientela un'offerta completa, accurata e sempre al passo con i tempi. Il centro commerciale offre 70 negozi, di cui 6 medie superfici, una palestra ed un distributore di benzina. I negozi spaziano dall'abbigliamento, ai beni per la cura della persona e della casa, fino ai servizi, come la clinica dentale e la lavanderia. Il centro commerciale è anche fornito di un'ampia food court al primo piano, di un McDonald's e, da qualche mese, di un’attività di leisure, WAPPY, dove è possibile divertirsi tra piste da bowling, autoscontri, realtà virtuale e molto altro ancora. Inoltre, i parcheggi permettono di godere di una capacità totale di 3,066 posti auto.

Durante il mese di giugno, partecipa al nostro Concorso Food & Win! Mostra lo scontrino di una delle nostre deliziose proposte food e potrai vincere fantastici premi. Potrai registrarti a partire dal 12 giugno attraverso i nostri canali online, allegando la foto dello scontrino per partecipare all’estrazione finale. Oppure presentandoti al centro nelle serate dei weekend promozionali del 17-18 e 24-25 giugno e 1-2 luglio. Scoprirai subito se hai vinto una cena del valore di 25€, buoni Wappy da 5€ o addirittura una cena da 100€ con gli amici!

Consulta il regolamento completo qui.

Il centro commerciale è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21 e la domenica fino alle 20. Le ristorazioni, invece, sono aperte fino alle 23. Questa bella novità è dovuta all’ampliamento del centro e all’apertura di nuovi punti di ristoro che vadano a potenziare l’offerta inserendo tutta una serie di altre proposte con l’obiettivo di differenziarla maggiormente rispetto al passato e a completarla, sia per il momento del pranzo sia per quello della cena.

