L'evento Frida Kahlo VR Experience vi farà vivere la vita della famosa artista messicana in un modo che non avete mai sperimentato prima.

Con otto stazioni Oculus dotate di sedili che ruotano a 360 gradi, sarete completamente immersi nella vita e nell'arte di Frida Kahlo.

Inizierete con un'esperienza di vuoto cosmico, fluttuando tra le stelle, e sarete poi sorprendentemente guidati dalla voce di Frida verso il suo portone verde di Casa Azul, dove visse la maggior parte della sua vita.

Frida vi racconterà la sua vita, accompagnandovi nel suo giardino e mostrandovi alcuni dei suoi quadri più famosi.

L'evento si svolgerà da Venerdì 17, dal 20 al 23/02, dalle 15 alle 19, e nei giorni 18 e 19 e dal 24 al 26/02, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19, otto postazioni OCULUS, con sgabelli rotanti a 360°, permetteranno di vivere un?incredibile esperienza virtuale che vi farà immergere completamente nella vita dell?artista messicana.

Questo evento è un vero e proprio tour immersivo che vi permetterà di comprendere appieno il valore, il significato e l'essenza dei capolavori di una delle pittrici più originali del '900. L'eredità unica e indimenticabile di Frida Kahlo nella storia dell'arte sarà accessibile attraverso questa esperienza virtuale, che vi permetterà di conoscerla meglio e di entrare in contatto con la sua arte e la sua vita.

Un sistema di prenotazione digitale facile da usare è disponibile per gli utenti.

Attraverso un link condiviso nel piano di comunicazione, potrete scegliere il giorno e l'orario in cui partecipare alla "Frida Kahlo VR Experience".

Il sito di prenotazione vi permetterà di visualizzare in tempo reale la disponibilità e di gestire la vostra prenotazione.



Siete pronti a vivere questa straordinaria esperienza? Siete pronti a immergervi nella vita e nell'arte di Frida Kahlo?

Venite a visitare il Centro Commerciale Carosello e preparatevi a essere stupiti dalla potenza e dalla bellezza dell'arte di questa pittrice unica e talentuosa.

Non perdete questa occasione per vivere un'esperienza indimenticabile e per conoscere meglio la vita e l'arte di Frida Kahlo.