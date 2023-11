Da Mocauto una serata dedicata alla nuova MG Cyberster

Un'auto sportiva elettrica che unisce la tradizione MG con la tecnologia del futuro, la nuova MG Cyberster. Il design di questa vettura è un inno alla storia di MG, con richiami ai classici roadster del passato, ma al contempo introduce un tocco di futurismo ed efficienza aerodinamica. La MG Cyberster è un'elegante e sinuosa fusione tra i valori tradizionali del marchio e la modernità dell'elettrificazione, che non mancherà di catturare l'attenzione ovunque vada.

Questa vettura incarna l'evoluzione dell'auto sportiva verso un futuro sostenibile, mantenendo il fascino intramontabile della MG.

Proprio per l'anteprima esclusiva della nuova MG Cyberster, MocautoGroup ha organizzato un evento imperdibile. La vettura farà la sua comparsa nell'affascinante showroom Mocauto MG situato in Via dei Missaglia 89, per un'indimenticabile serata che inizierà alle 17.30.

Durante questa serata straordinaria, potrete godere di un coinvolgente djset, emozionanti video e un delizioso aperitivo per celebrare il centenario del marchio MG in grande stile. Non mancate questo appuntamento, giovedì 16 novembre, a partire dalle 17.30, sarà l'occasione perfetta per esplorare l'intera gamma di vetture dell'affermato marchio MG Motor.

Un evento da non perdere per gli amanti dell'automobilismo e dell'innovazione ecologica.