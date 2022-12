La magia continua con Museum of Dreamers

Museum Of Dreamers, a seguito del grande successo ottenuto finora, prosegue il suo periodo di apertura estendendolo sino a lunedì 27 marzo 2023, dando la possibilità anche ai visitatori provenienti da altre città di scoprire le 15 installazioni immersive che hanno reso la mostra famosa in tutta Europa.

Sono infatti oltre 100.000 gli ospiti che ad oggi hanno potuto visitare le 15 installazioni e divertirsi tra altalene sospese, una piscina di palline color pastello, un tunnel di fiori e tanto altro. Il progetto nasce da un’idea delle fondatrici di Postology, le designer milanesi Elena e Giulia Sella, le prime ideatrici e promotrici in Italia di un concetto che potesse unire design e comunicazione.

Sono loro infatti i progetti diventati maggiormente virali durante le design week di Milano, partendo dalla “Millenial pink-room” presentata al Fuori Salone del 2018, fino al “Pool Club” di Piazza XXV Aprile dove una piscina piena di palline ha attirato la curiosità di migliaia di passanti, ispirando anche altri format e mostre in tutta Europa.

Una mostra che vanta senz’altro un forte richiamo social, luogo di condivisioni da parte di famosi influencer e personaggi dello spettacolo, e che ha raggiunto oltre 7 milioni di account online con più di 15 milioni di impression, oltre 30.000 condivisioni social, una community attiva di oltre 45.000 follower su Instagram e più di 4 milioni di visualizzazioni su Tik Tok.

Il grande successo di Museum of Dreamers è dovuto soprattutto al suo obiettivo principale: fare divertire i propri visitatori lungo un percorso motivazionale, spesso fonte di ispirazione specialmente per il pubblico più giovane. Ciascuna delle 15 installazioni di cui si compone cela, dietro il forte impatto visivo, un messaggio motivazionale dando vita a un percorso volto ad incentivare il visitatore a credere nei propri sogni e a non rinunciarci mai.

I visitatori sono incoraggiati a prendervi attivamente parte, esplorando l’ampia area espositiva trasformata in luogo surreale, dove tutto è possibile, grazie a colori, design, luci e musica. E non c’è differenza tra grandi e piccini, Museum Of Dreamers unisce famiglie e persone di tutte le età, perché non è mai troppo presto o troppo tardi per sognare e divertirsi.

La decisione di estendere il termine fino a marzo 2023 è stata presa anche grazie alle molte richieste ricevute quotidianamente da parte di visitatori provenienti da tutta Italia che avrebbero chiesto più tempo per raggiungere Milano e immergersi all’interno della mostra.

Museum Of Dreamers è pronto quindi a far continuare a sognare amici e famiglie, invitando tutti a “perdersi” tra le sue installazioni interattive e lasciarsi trasportare dalla bellissima energia che trasmette.

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria della mostra senza costi di prevendita o tramite il sito TicketOne, all’indirizzo www.ticketone.it.

Info Tickets: