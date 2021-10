Noreena Hertz presenta il suo libro "Il secolo della solitudine"

Nel XXI secolo, la cosa più normale al mondo è essere soli. Viviamo in comunità disgregate, abitiamo città che sembrano fatte apposta per sopprimere i rapporti sociali, coltiviamo legami effimeri tramite la tecnologia. Anni di politiche di austerità e di individualismo ci hanno resi sospettosi nei confronti del prossimo, visto sempre come un nemico pronto a rubarci il lavoro, il denaro, l’identità. Ma questa solitudine diffusa, questa crisi sotterranea, è estremamente pericolosa: l’isolamento causa enorme stress emotivo, che espone a rischi per la salute fisica e mentale. Ci rende più cattivi e rancorosi, più deboli davanti alla propaganda di politici che vogliono sfruttare la rabbia e la marginalizzazione. Per fuggire da questa orribile condizione, siamo disposti a tutto: affittare amici, comprare robot che facciano le coccole, perfino commettere piccoli reati per andare in prigione, perché la reclusione è comunque meglio della solitudine. Ma le vie d’uscita ci sono: Noreena Hertz delinea soluzioni e avanza proposte, perché proprio in questo momento di isolamento estremo, individui e governi possono adottare tattiche quotidiane e strategie di medio periodo per uscire dalla crisi. Per far sì che gli esseri umani tornino ad avere rapporti sociali, a collaborare e a stare insieme. Perché tornino a essere una comunità.

