Run For Inclusion

Arriva in Italia la prima corsa al mondo, divertente e non competitiva, che celebra l’unicità di ogni individuo.

Partirà il 30 ottobre e sarà aperta a chiunque voglia partecipare per condividere l’importanza dei valori di diversità, inclusione, sostenibilità e sport outdoor. La corsa può infatti essere affrontata correndo ma anche camminando, in solitaria, con la famiglia o con amici e amiche.

Al centro di questa manifestazione ci sarà il grande village dell’Arco della Pace che farà da cornice alla partenza della corsa e nel weekend del 29-30 ottobre accoglierà gli stand dei partner, delle associazioni partecipanti e ospiterà tanti e tante special guest che condivideranno i valori di diversity e inclusion con il pubblico.

Il percorso, che si snoda per le strade del centro di Milano per 7,24km, è simbolo dell’impegno a superare ogni discriminazione, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, insieme al pettorale su cui ogni partecipante potrà inserire un proprio messaggio di inclusività da tenere come ricordo. Lungo il percorso diversi punti esperienziali coinvolgeranno i runner con attività divertenti, musicali e non, in grado di dare la giusta carica per arrivare al traguardo.

L’iniziativa, promossa da DHL Express Italy, powered by Uniting Group e presentata da RDS 100% Grandi Successi, costa solo 15€ e comprende, oltre al diritto di partecipazione, un pacco gara con una maglietta, una borraccia, tanti gadget, promozioni e sorprese. Inoltre, ogni partecipante, contestualmente all’acquisto del ticket, avrà la possibilità di fare una donazione libera a una delle associazioni presenti a favore dell’inclusione.

Partecipare è semplicissimo.

Basta iscriversi sul sito runforinclusion.com inserendo il codice RFI_MILANOTODAY in fase di registrazione per avere uno sconto del 20% sul prezzo ufficiale.