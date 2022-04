L’aperitivo gourmet a Milano? È firmato Prosciutto di San Daniele

Indirizzo non disponibile

Quando pensiamo alla parola aperitivo non possiamo non pensare al capoluogo meneghino: Milano sarà la protagonista di Aria di San Daniele, evento itinerante che porta in tutta Italia il gusto del Prosciutto di San Daniele.

Il tour, ormai giunto alla quinta edizione, farà tappa a Milano dal 2 al 10 maggio. Le date milanesi saranno sei e si snoderanno tra i quartieri della città e i locali selezionati. Un fitto calendario di appuntamenti aspetta i foodies milanesi!

Aria di San Daniele, il tour gastronomico alla scoperta di un prodotto simbolo del Made in Italy

Un’occasione unica per scoprire e assaporare uno dei prodotti food simbolo dell’italianità a tavola: Aria di San Daniele è un format itinerante che tocca le principali regioni per portare tutto il sapore del San Daniele DOP.

Durante gli eventi è possibile scoprire tutti i “segreti” che si celano dietro il famoso prosciutto: la provenienza, le tecniche di lavorazione, le caratteristiche organolettiche. Non solo “teoria”: durante gli appuntamenti food gli ospiti del locale potranno degustare gratuitamente il San Daniele DOP.

Gli eventi di Aria di San Daniele a Milano



Il primo dei sei eventi si terrà lunedì 2 maggio alle ore 19:00 da Un posto a Milano, affascinante location in via Privata Cuccagna 2/4. Il 3 maggio sarà la volta di Cantina Urbana – Navigli: qui gli ospiti sono attesi alle ore 19:00 per scoprire tutto il gusto del San Daniele DOP.

Il 4 maggio alle 19:00 Aria di San Daniele farà tappa da Cantina Urbana nella sua sede di via Ravizzi per poi proseguire l’8 maggio da Alchimia (sempre alle ore 19:00).

Ma il tour non finisce qui: la quinta tappa si terrà da Botinero lunedì 9 maggio alle 19:00. Aria di San Daniele chiude in bellezza con l’evento del 10 maggio da Terrazza 21: con la sua vista spettacolare su Milano, questa esclusiva location è pronta ad accogliere gli ospiti alle ore 19:00.