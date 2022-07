Insoddisfatto del tuo sorriso? Scopri le possibili soluzioni agli open days del 11, 15 e 18 luglio al Dental Center di Rozzano

Condizioni come disallineamento dentale, mancanza di uno o più denti, problemi di masticazione, possono causare non solo dolore ma anche imbarazzo nella vita di tutti i giorni, compromettendo oltre alla salute generale della bocca anche la socialità. Ma esistono soluzioni per riabilitare il sorriso, dal punto di vista sia estetico sia funzionale?

L’11, il 15 e il 18 luglio, presso il Dental Center dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, rispondiamo a questa domanda aiutando i pazienti a scoprire come riabilitare il sorriso grazie a diversi trattamenti odontoiatrici.

Perché partecipare agli Open Days?

Durante queste giornate l’équipe di odontoiatri del Dental Center offrirà ai pazienti un check-up dentale e dettagliate informazioni sui possibili trattamenti utili per riportare denti e gengive alla funzionalità e salute d’origine. Il Dental Center si avvale di dentisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria e, come spiega il Direttore Sanitario del Centro, il Dott. Sergio Robles «l’obiettivo di ciascun medico è prendersi cura della salute orale dei pazienti a 360 gradi, riabilitando il sorriso, quando necessario, non solo per un mero fattore estetico, ma soprattutto funzionale, evitando l’insorgenza di danni irreversibili alla bocca. Per farlo ci avvaliamo di strumentazioni all’avanguardia che permettono di riabilitare la bocca anche in modo minimamente invasivo».

Check-up dentali: come si svolgeranno?

Ogni paziente sarà visitato dallo specialista che detiene le competenze più indicate in base a necessità, quadro clinico ed età del paziente. Come spiega il Dottor Robles, infatti, «ciascun paziente ha esigenze diverse che variano in base all’entità della problematica da trattare: spesso si parla di recuperare uno o più denti mancanti, oppure correggere la posizione dei denti o in altri casi ancora correggerne forma e colore. Per ogni problematica studiamo il percorso di riabilitazione più adeguato attraverso diversi trattamenti: dall’implantologia dentale all’odontoiatria estetica, dall’ortodonzia con allineatori trasparenti alle faccette dentali.»

Per riservare il tuo posto agli Open Days o ricevere maggiori informazioni è possibile chiamare il numero il numero 02 82246868 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 e il sabato dalle 9:00 alle 17:00).

Direttore Sanitario per i Servizi Odontoiatrici: Dott. Robles Rodriguez Sergio – Iscr. all’Albo Provinciale degli Odontoiatri di Bergamo n.1141.