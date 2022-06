Soluzione trasparente per correggere la posizione dei denti? Scopri di più all’open day del 18 giugno in Humanitas Arese

Se desideri conoscere come poter correggere la posizione dei tuoi denti per migliorarne la funzionalità e l'estetica, partecipa all'open day del 18 giugno presso il Centro Odontoiatrico Humanitas Medical Care di Arese. Gli ortodontisti saranno a disposizione di adulti e bambini dalle 9:00 alle 19:00 per spiegare il trattamento di ortodonzia trasparente.

Riallineare la dentatura in modo discreto?

Con gli allineatori in resina trasparente è possibile. Questo materiale non altera l’estetica del sorriso e chi ti circonda difficilmente si accorge che indossi delle mascherine trasparenti.

Quando ricorrere agli allineatori trasparenti?

Il trattamento può essere impiegato in caso di denti storti o sovrapposti e può correggere difetti di malocclusione dentale. Riallineare la dentatura favorisce le funzionalità masticatorie, una corretta igiene orale quotidiana e naturalmente anche l’estetica

Perchè partecipare all'Open day?

Durante la visita valuteremo la tua situazione clinica di partenza e successivamente ti mostreremo un’anteprima dei risultati che si possono ottenere al termine del trattamento. In questo modo potrai vedere come la tua dentatura e il tuo sorriso cambieranno grazie agli allineatori trasparenti.

Per farlo il dentista prenderà le tue impronte dentali con un moderno scanner intraorale e mostrerà un’anteprima digitale a fine trattamento

Cosa include la partecipazione all’Openday?

Visita e colloquio conoscitivo con l’ortodontista

Valutazione del caso per verificare quale sia il trattamento più adeguato alle tue necessità

Scansione con scanner intraorale e anteprima digitale del fine trattamento

Piano di cura personalizzato

Costi dettagliati del piano di cura

Come funzionano gli allineatori trasparenti?

Devono essere indossati per circa 22 ore al giorno, togliendoli solo durante i pasti, in modo tale da riportare gradualmente i denti nella corretta posizione.

Il dentista fornirà al paziente un set di allineatori da cambiare con periodicità e in autonomia a casa, in modo da applicare la quantità di forza necessaria per spostare i denti.

??Il trattamento ha una durata variabile, in base al singolo caso, tra i 6 e i 24 mesi, con visite dal dentista ogni 4-6 settimane circa.



Quali sono i vantaggi degli allineatori trasparenti?

L’aspetto del sorriso non viene alterato e difficilmente le persone si accorgono che li indossi Sono rimovibili per mangiare e bere Il materiale offre un’elevata aderenza e non irritata la bocca

Per prenotare il tuo posto all’Open Day o ricevere maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 02 83456751 (da Lunedì a Venerdì, dalle 09:00 alle 20:00 - Sabato, dalle 09:00 alle 19:00). Ti aspettiamo ad Arese in Via Luraghi presso il Centro Commerciale Il Centro.



Direttore Sanitario per i Servizi Odontoiatrici Dottoressa Chiara Tassera, Iscritta all’Albo Provinciale degli Odontoiatri di MILANO n.5691