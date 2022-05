Mercoledì 8 giugno alle ore 21:00 andrà in scena presso l’Auditorium Don Bosco, via C. Battisti 14, Cascina del Sole di Bollate (MI), lo spettacolo di fine corso “Dal Metodo al Reale” condotto da Paola Saccoman dal titolo: A.A.A. Amori, Amicizie e Altre nefandezze. Regia di Paola Saccoman, con la partecipazione straordinaria di Attilia Fumagalli Carotti.



In questa puntata speciale della trasmissione televisiva condotta dalla pregiatissima professoressa Attilia Fumagalli Carotti vedrete dal vivo, spaccati di vita, relazioni d’amore e tradimenti di vario genere che si concludono con la tappa necessaria e fondamentale dallo psicanalista. L’Amore, l’Amicizia e le Altre nefandezze, che ne seguono, sono un’altalena di emozioni che rendono la vita una esperienza incredibile, nel bene e nel male, chi vincerà? Il cuore o la ragione? Non vi resta che venire a Teatro per scoprirlo.