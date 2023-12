A Bareggio la morte negata documentario sulle vittime dello stato di emergenza covid venerdì 15 dicembre 2023, ore 20,30 auditorium “madre teresa di calcutta”, via madonna assunta, 25. ingresso a offerta libera.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Dopo aver raccolto in tutta Italia un enorme consenso, riempiendo ogni volta le sale, con il docufilm ‘Invisibili’, che fa parlare le vittime del ‘vaccino’ anti Covid 19 e i loro familiari, la nuova opera di denuncia del produttore Alessandro Amori, dal titolo ‘La morte negata’, riporta le testimonianze dei parenti delle vittime dello stato di emergenza, la loro sofferenza di non aver potuto assistere i loro cari in ospedale, di non aver potuto sapere la verità su tante morti ‘strane’, di persone ricoverate per l’infezione o anche per cause più banali, e letteralmente ingoiate dall’istituzione per essere restituite nei casi più fortunati come cadaveri e in tanti altri come cenere. Anche per questo film, successo annunciato. Dalla prima nazionale a Udine, venerdì 27 ottobre, alla prima in Lombardia a Garbagnate, già 1500 persone lo hanno visto. Prossimamente si potrà vedere a Baregggio (Milano), venerdì 15 dicembre, ore 20,30 all’Auditorium “Madre Teresa di Calcutta”, via Madonna Assunta, 25. Ingresso con offerta libera. Info e prenotazioni: ilcircolodeiresistenti@gmail.com Organizzano la serata Scenario, “il social italiano contro la censura dell’informazione”, e Il circolo dei resistenti, “un gruppo di cittadini che hanno subito sospensioni dal lavoro e gravi danni economici per via del Green Pass e che ha organizzato una serie di incontri con il tutto esaurito a Milano e provincia (https://www.scenario.press/pages/ilcircolodeiresistenti?ref=qs)” Alla proiezione segue il dibattito con Erminia Ferrari (medico e pres. de il Coraggio dell’Anima) – Antonia Gaeta (Comitato Nazionale Psicologi EDSU) Antonia Parisotto (Avv. penalista del foro di Milano) – Diego Minoni (Sacerdote) – Paolo Cassina (regista). Presentano e moderano la serata: Raffaella Farinelli e Sergio Barbesta. Sinossi ‘La morte negata’: durante lo stato di emergenza Covid19, le linee guida e i protocolli imposti dal governo hanno impedito ai familiari di seguire la degenza in ospedale dei propri cari, in molti casi perfino di comunicare telefonicamente con loro e di poter vedere il corpo del defunto in quanto consegnato in un sacco nero. Questo ha contribuito ad interrompere il fisiologico processo di elaborazione del lutto con gravi ripercussioni psicologiche e sofferenze. Playmastermovie Chiunque può avere gratuitamente le pellicole di denuncia di Playmastermovie, società benefit, perché Alessandro Amori le ritiene un bene per la comunità, e anche i vari organizzatori operano come volontari, senza scopo di lucro. Le offerte vanno quindi a sostenere le spese che si cerca di coprire anche con il crowdfunding. Questa è la mission di Playmastermovie: attraverso linguaggi del racconto cinematografico e televisivo, produrre e diffondere contenuti di informazione indipendente promuovendo spazi di libera espressione, per fornire chiavi interpretative della realtà che possano creare consapevolezza e favorire l’evoluzione etica della nostra società. Playmastermovie si avvale della collaborazione di giornalisti, blogger, filmmaker e canali di informazione. Alessandro Amori ha lavorato vent’anni da montatore per i maggiori network italiani del settore, per poi cimentarsi nella realizzazione di documentari come regista e filmmaker. Nel 2016 ha dato vita a Playmastermovie quale progetto innovativo e indipendente che nel 2020 è diventata anche una piattaforma online www.playmastermovie.com dove si rendono disponibili le produzioni. “Invisibili” , ha registrato oltre 450 proiezioni in tutta Italia e all’estero ed è tuttora distribuito nel circuito cinematografico. Attualmente è in lavorazione il film ‘Non è andato tutto bene’: cronaca dei 3 anni più drammatici per il nostro Paese, dalla Seconda Guerra Mondiale. INFO MEDIA PER EVENTO A BAREGGIO: Raffaella: 3485819266 Sergio: 3920705995