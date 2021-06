A casa lontani da casa day

Una giornata charity di eventi e iniziative per i malati e le famiglie ospiti della Rete Solidale, arrivati da fuori regione e costretti a lunghe permanenze lontani da casa.

Tra le iniziative:



· La run degli ambassador che uniranno simbolicamente le case della Rete nell’area metropolitana di Milano: i 5 runner partiranno dall’Istituto dei Tumori di Milano e correranno 5 percorsi differenti. A ogni tappa riceveranno un nastrino come testimonianza del loro passaggio e, a fine corsa, saranno tutti premiati con una medaglia e una maglietta disegnata per l’occasione dal fumettista Paolo Bacilieri (tra gli ambassador Monica Casiraghi, ultramaratoneta, titolo mondiale 100 km Taiwan 2003, tecnico federale e Gianluca Rossi, giornalista sportivo).



· visite guidate a piedi della città per tutti gli ospiti delle case, con Anna Nebuloni, guida artistica;



· Milano in taxi:su prenotazione fino a esaurimento alcuni taxi volontari dell’azienda 026969 porteranno gli ospiti di ACLDC a fare un giro della città. Per gli ospiti con difficoltà motorie il tour sarà realizzato con i mezzi speciali di Mbility.



· cinema e aperitivo: grazie alla collaborazione di Anteo Spazio Cinema e della storica Osteria del Treno gli ospiti avranno a disposizione proiezioni e aperitivi gratuiti;



· evento musicale Storie di una Milano che cresce. Il racconto dell'evento di musica, danza, teatro, fotografia Nun te reggae più insieme alla Presidente di Ricordi Music School Anna Mortara;



· biglietti per il concerto “Passione e malinconia” dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi in programma il 24 Giugno.

