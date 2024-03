a casa lontani da casa e ricordi music school insieme per i bambini ospiti delle stanze blu

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

A Casa Lontani Da Casa, rete nazionale di alloggi e servizi solidali, e Fondazione Nuova Musica - Ricordi Music School insieme per gli ospiti delle Stanze Blu, gli alloggi solidali dedicati a bambini e adolescenti in trasferta sanitaria. A Casa Lontani Da Casa è stata infatti scelta come charity partner degli eventi musicali – una cinquantina in totale - che fino al prossimo giugno vedranno protagonisti i giovani allievi delle scuole Ricordi. I concerti saranno l’occasione, per i ragazzi e le loro famiglie, di conoscere il lavoro della Rete Solidale ed effettuare una donazione a favore del progetto Stanze Blu. Il prossimo importante appuntamento è in programma il prossimo 10 marzo dalle ore 15 alle 21 presso il Legend, storico locale di Milano. Contestualmente, inizierà il Festival Clap&Win, dedicato alle band rock nelle sedi Ricordi, durante il quale suoneranno circa 80 gruppi di giovani dai 12 ai 20 anni che si esibiranno poi in altri prestigiosi locali del milanese. Quella tra A Casa Lontani Da Casa e Ricordi Music School è una partnership stretta nel nome dell’amicizia, della solidarietà e della volontà di sensibilizzare non solo le famiglie, ma anche i bambini e i ragazzi: i concerti rappresenteranno una preziosa opportunità per fare musica andando oltre il concetto di performance, con un obiettivo più alto, quello di aiutare il prossimo. Offrendo la possibilità di conoscere A Casa Lontani Da Casa e contribuire concretamente al progetto Stanze Blu, Ricordi Music School intende puntare i riflettori sui messaggi più profondi che possono essere veicolati attraverso la musica, che non si fermano alla prestazione ma coinvolgono anche il concetto di apprendimento, nel senso più ampio, che comprende certamente l’imparare la tecnica musicale ma può andare anche oltre, trasformando le note in uno strumento educativo e solidale. Non a caso il progetto sostenuto è quello delle Stanze Blu, gli alloggi solidali creati da A Casa Lontani Da Casa, ristrutturati e riarredati da un team di architetti volontari affinché potessero davvero essere a misura di bambino, con l’obiettivo di far sentire i giovani ospiti – e le loro famiglie – a casa, in spazi accoglienti e protetti durante un periodo, come quello in cui si devono affrontare le cure sanitarie, in cui si è particolarmente vulnerabili. La sensibilizzazione sul progetto e la possibilità di contribuirvi attraverso una donazione tramite gli eventi di Ricordi Music School rappresenta un’importante occasione per far comprendere ai più giovani, e alle loro famiglie, cosa significhi per un bambino o un adolescente non solo dover affrontare la sfida della malattia ma anche trovarsi lontano dalla propria casa e dalle proprie abitudini, in un posto nuovo e sconosciuto, per intraprendere un lungo percorso di cure. In questo senso il sostegno al progetto Stanze Blu ha un valore profondo, perché contribuisce alla crescita – non solo tecnica – dei giovani allievi delle scuole Ricordi, i quali, anche grazie a questo tipo di iniziative, avranno la possibilità di comprendere come fare musica non si riduca solo alla performance ma possa essere anche una preziosa occasione di solidarietà. “Ricordi Music School è sempre stata in prima linea nel sostegno al Terzo Settore, non solo organizzando eventi di raccolta fondi ma svolgendo una più ampia azione di sensibilizzazione rivolta alla community dei genitori da un lato e ai ragazzi che frequentano i nostri corsi dall’altro” - dichiara Anna Mortara, Presidente Ricordi Music School - “Il nostro obiettivo, infatti, è fare in modo che, attraverso la musica, i nostri giovani allievi imparino quanto creatività e sensibilità possano essere utili nella comprensione del mondo. Puntiamo a raccontare storie che portino valore nella nostra società, come quella di A Casa Lontani Da Casa, e a farle diventare virali con la cultura costruendo esperienze che coinvolgano le giovani generazioni, rendendo i ragazzi veri e propri “artivisti”, ossia protagonisti attivi sul palco come nel sociale. "Dover lasciare tutto ciò che si conosce e si ama - la casa, i cari, le sicurezze - spinti dalla necessità impellente di cercare cure per una malattia è un viaggio che nessuno vorrebbe intraprendere, soprattutto quando si è vulnerabili, soprattutto quando si è molto giovani. In questi momenti critici, l'abbraccio solidale di una comunità può fare la differenza, trasformando la solitudine e la paura in speranza e conforto” - aggiunge Laura Gangeri, Vicepresidente A Casa Lontani Da Casa - “La collaborazione con Ricordi Music School è molto più di questo: per i bambini e i ragazzi è un'opportunità educativa straordinaria, che li aiuta a comprendere il valore dell’empatia e del sostegno reciproco, per noi è un ponte che collega mondi diversi - la musica e l'impegno sociale – e che ci aiuta amplificando l'impatto del nostro lavoro facendo conoscere un progetto così importante.”