A Christmas Magic, il Villaggio di Natale al coperto più grande d'Italia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 07/12/2023 al 07/01/2024 Orario non disponibile

Dal 7 dicembre al 7 gennaio a Milano, presso Allianz Mico, nel cuore di CityLife, arriva A Christmas Magic, il Villaggio di Natale al coperto il più grande d'Italia.

Un luogo incantato

L'enorme spazio di oltre 20.000 metri quadri si trasformerà durante le Feste in un luogo incantato e senza eguali, creando un’atmosfera magica e suggestiva in grado di emozionare i visitatori.

Adulti e bambini potranno infatti immergersi in un universo ricco di luci, tecnologia e installazioni inedite a tema natalizio.

Le attrazioni

Tra le attrazioni da non perdere, la pista di pattinaggio su ghiaccio interna più lunga d'Italia, una vera "Via del Ghiaccio" tra sentieri incantati, pensati per esploratori e pattinatori di ogni tipo, che corre lungo l’intero lo spazio del villaggio.

E poi ancora, il Luna Express, dove potersi scattare una foto e partire alla scoperta del Natale più magico del cosmo.

Non si può godere a pieno della magia del Natale se prima non ci si perde in un bosco incantato vero e proprio, tra luci tridimensionali, suoni misteriosi, apparizioni di animali magici e un tunnel segreto che vi aprirà le porte di un’aurora boreale incantata.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del Villaggio di Natale on-line.