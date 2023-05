L'insolito giardino di api e fiori raccontato dalle opere di Matteo Cibic

“Se le api scomparissero, all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita".

Questa frase, attribuita ad Einstein, pone l’attenzione sull’importanza degli insetti impollinatori e porta ad una riflessione sul pericolo che questi, oggi, corrono.

Secondo WWF, infatti, solo in Europa, negli ultimi 30 anni, è stato perso il 70% della biomassa degli insetti volatori.

Inoltre, un attuale bilancio - stilato sempre da WWF - riporta che oltre il 40% delle specie d’insetti sono a rischio estinzione a livello mondiale.

Una situazione che non va presa sottogamba.

Non solo la scienza, ma anche l’arte si è mossa per sensibilizzare le persone riguardo al tema, nonché omaggiare questi preziosi insetti: l'artista Matteo Cibic ha, infatti, dedicato loro la mostra “Flora Adora Exhibition”.

Un giardino tra sogno e realtà

Da martedì 16 a domenica 21 maggio, presso il ristorante ‘Al Naviglio’ di Milano (che si trova in via Lodovico il Moro 117), sarà possibile ammirare un giardino d’eccezione.

Matteo Cibic ha realizzato un ambiente che sembra uscito da un sogno, dove falene, farfalle, api, mosche, coleotteri, vespe, piante e fiori si muovono come in una dimensione onirica.

In “Flora Adora Exhibition”, forme e colori si intersecano in maniera unica e originale, lasciandosi ammirare e toccando gli animi degli spettatori.

Come afferma l’artista Matteo Cibic:

“Gli insetti sono piccoli e celebrare le piccole cose è il punto da cui partire. La mostra offre un punto di vista diverso, dove i piccoli siamo noi e loro sono creature magiche, dinamiche e grandi, tanto quanto è grande il loro contributo su questa Terra. L'impollinazione è dunque emblema della verità che tutti gli organismi vitali sono interdipendenti. Piante e insetti comunicano tra di loro in modo straordinario e tutta la vita beneficia dalla connessione e dalla collaborazione che ne deriva. E, in mezzo a questi infiniti anelli a catena, è chiamato a reagire anche l’uomo, anche attraverso il potente mezzo dell’arte”.



Al fianco di Cibic, per perorare la sua causa, si pone Hendrick’s con Hendrick's Flora Adora, una limited edition che celebra il connubio tra insetti e fiori.

Mixology e Arte unite per gli insetti impollinatori

Solomiya, brand ambassador Italia di Hendrick’s, per l’occasione ha ideato dei signature cocktail a base di Hendrick's Flora Adora, pensati per accompagnare le suggestive installazioni di Cibic. I cocktail saranno disponibili presso il ristorante ‘Al Naviglio’.



Spiega Solomiya:

“Attraverso un viaggio multisensoriale faremo scoprire quanto il magico connubio tra insetti impollinatori e fiori sia determinante per il futuro della Terra”.



Dal 16 al 21 maggio, dalle 10:00 alle 19:00, sarà, quindi, possibile sperimentare un’esperienza sensoriale unica, per immergersi in un mondo delicato che va curato e protetto.

Una celebrazione del rispetto per la biodiversità e per gli insetti impollinatori.