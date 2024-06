Wine Lovers è la nuova degustazione di Cantina Urbana®, la prima cantina vinicola in città, in Italia, inaugurata nel 2018 a Milano, pensata per tutti gli amanti del vino. Un’occasione per scoprire la complessità e la raffinatezza di sei etichette prodotte nella prima urban winery d’Italia, ricavate dalle uve di fidati viticoltori locali sparsi lungo tutto la penisola e selezionati con cura dallo stesso Michele Rimpici, il fondatore di Cantina Urbana.



Tra i vini proposti in degustazione vi sono: El Mòs, vino bianco frizzante e biologico, ottenuto da uve della provincia di Treviso; Brut Nature, il primo Spumante Metodo Classico di Cantina Urbana, affinato 36 mesi sui lieviti e selezionato sulla collina di Montalto (PV); Il Vì, un Verdicchio di corpo dal colore dorato, prodotto da uve biologiche provenienti da Serra de’ Conti (AN); Dell’Isola, un vino bianco ottenuto dalle migliori uve di Ansonica, raccolte dalle colline dell’Isola d’Elba; Enne, un vino dal colore rosso rubino, fresco e sapido, ricavato da uve Nebbiolo delle Langhe, e per concludere, un finale dolce: il Moscato Dolce Urbano proveniente dalla zona di Treviso.



Nel corso dell’esperienza di degustazione che si terrà nella Winery di Via Ascanio Sforza, i visitatori avranno la possibilità di assaporare, in accompagnamento, i prodotti gastronomici della tradizione e scoprire i processi di produzione del vino nella prima cantina in città, dall’arrivo dell’uva all’etichettatura delle bottiglie.



“La nuova degustazione Wine Lovers è nata per offrire a tutti gli appassionati del vino un’esperienza più ampia, in grado di andare oltre alla visione locale della produzione vinicola. Le uve, provenienti da varie regioni d’Italia, vengono selezionate con cura e lavorate in Cantina Urbana, questo ci permette di sperimentare, in prima persona, con gli odori e i sapori, per creare un prodotto che sappia distinguersi rispetto a ciò che si è soliti trovare in una città” afferma Michele Rimpici, fondatore di Cantina Urbana.