Corso di formazione per gli aspiranti volontari di Lule Onlus

Abbiategrasso - Torna il corso di formazione per i volontari di Lule Onlus. Lunedì 18 Marzo 2024 prenderà avvio il corso dedicato agli aspiranti nuovi volontari.



Tre serate di incontri per scoprire LULE ONLUS e le esperienze di volontariato legate all’emersione dalla tratta di esseri umani, all’integrazione, alla disabilità e all'autonomia sociale.



L’iniziativa è organizzata e promossa da Lule Onlus con il Patrocinio del Comune di Abbiategrasso.

Per partecipare è necessaria la registrazione qui: https://forms.gle/EExwiygxtn11r8TPA



«Un’importante occasione per scoprire le opportunità di impegno offerte dal nostro ente e per conoscere il team di operatori e volontari che ogni giorno si impegnano per rispondere ai bisogni degli invisibili” – spiegano i relatori di Lule. Per un ente come Lule, il supporto dei volontari è infatti fondamentale per dare continuità alle attività e alle iniziative messe in campo sul territorio a favore dell’integrazione e dell’autonomia delle persone emarginate o a rischio di esclusione sociale. Da oltre 25 anni Lule opera nel sociale per rispondere ai bisogni degli “invisibili”… il contributo dei cittadini è fondamentale per dare sostegno alle azioni messe in campo».



Calendario degli incontri:

Data: 18 Marzo ore: 21.00 – 22.30 Luogo: Castello Visconteo | Abbiategrasso

Presentazione di Cooperativa e Associazione Lule e le azioni di volontariato.

Conducono: Luciana Greppi, Renzo Mereghetti, Mariapia Pierandrei, con le esperienze dei volontari Lule Onlus.



Data: 26 Marzo ore: 21.00 – 22.30 Luogo: Castello Visconteo | Abbiategrasso

Il volontario in area tratta: servizi di emersione e integrazione sociale.

Conducono: Lara Villa, Sara Milan, Melissa Pisoni, Valeria Volpati.



Data: 9 Aprile ore: 21.00 – 22.30 Luogo: Ex Convento dell’Annunciata | Abbiategrasso

Presentazione delle attività di volontariato per comunità e appartamenti di semiautonomia per minori e percorsi per l’autonomia sociale.

Conducono: Emanuela Caputo, Mara Cupani.



Gli incontri sono gratuiti su prenotazione:

Per maggiori informazioni, si prega di contattare il numero: +39 349 7537124



Per ulteriori dettagli e per partecipare al corso di formazione, visitate il sito web di Lule Onlus www.luleonlus.it