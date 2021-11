21° Abbiategusto, dalle radici al cambiamento

Il tempo ci fa' evolvere e cambiare. Questi (quasi) due anni in particolar modo. Nonostante le restrizioni attualmente in atto tutto è pronto. AbbiateGusto 2021 ritorna dal 26 al 28 novembre 2021 con una veste completamente nuova e rivista. Terzosenso vi aspetta nella Biblioteca, all'interno del Castello, con tante degustazioni, musica (a disposizione un pianoforte per chi vorrà suonare - previo appuntamento -), libri e anche "Lo spazio bimbi".

Lo Street Food internazionale vi aspetterà nella zona Allea dove potrete gustare piatti incredibili grazie alla collaborazione con Hello Eventi. Troverete l'esposizione e la vendita di prodotti tipici delle regioni italiane e delle CittaSlow e tanto altro. Ma il "Gusto" non si ferma quì. Il sapore si espande a 360° sino ad arrivare alla nuova arteria di Abbiategusto: i nostri commercianti, il gusto del sapersi vestire. Maggiori informazioni sul sito del Comune di Abbiategrasso:

https://www.comune.abbiategrasso.mi.it/ e sulla pagina evento: https://fb.me/e/1OBBIu141.