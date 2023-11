Abbracciare la terra: spettacolo e mostra sull'ecologia integrale

Sabato 2 dicembre 2023 alle 21, al Teatro "La Creta" di Milano, il Cineteatro La Creta in collaborazione con il Rotary Club Milano Precotto San Michele, organizza uno spettacolo che vedrà il contributo di tante forme d'arte: la narrazione di Matteo Nicodemo si intreccerà ai brani musicali per violiono e pianoforte (con Alessandra Sonia Romano al violino e Matteo Cisternino al pianoforte); il corpo di ballo "Arabesque" con la coreografia di Giorgia Stefanelli racconterà con la danza la musica che verrà interpretata, rappresentando i vari passaggi dei testi legati al tema dell'ecologia integrale (testi di Thoreau e altri). Nello stesso luogo sarà allestita la mostra della pittrice Marina Anzani che esporrà alcuni suoi quadri ispirati al tema della natura ed ancora verrà allestita contestualmente la mostra fotografica di Mariateresa Monteverdi.

Un evento dalle tante sfaccettature per raccontare con profondità il legame esistenziale, emotivo e spirituale dell'essere umano con la natura, culla della nostra vita. Ingresso 10 euro. Si può prenotare scrivendo a concertocreta@gmail.com.