Salone dei Pagamenti 2023: dal 22 al 24 novembre l’ottava edizione dell’evento promosso dall’ABI

Si svolgerà il 22, 23 e 24 Novembre, presso l’Allianz MICO - Milano Congressi di Milano, l’ottava edizione de Il Salone dei Pagamenti, l’appuntamento nazionale di riferimento su Pagamenti e Innovazione.

Forte di un’elevata e variegata presenza di pubblico (oltre 10mila i visitatori nel 2022), il Salone è il più grande spazio italiano di idee, di progetti, di strumenti, di aziende e persone che quotidianamente producono e propongono innovazione nell’ambito dei sistemi di pagamento.

Una piattaforma capace di diffondere informazioni, raccontare esperienze, far conoscere soluzioni e pronta ad accogliere e mettere a confronto: istituzioni, banche, mondo finanzi ario, circuiti di pagamento, imprese, pubblica amministrazione, aziende digital, startup e fintech, professionisti, mondo retail, giovani e studenti.

L’evento, promosso dall’ABI e organizzato da ABIServizi, in collaborazione con Feduf - Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, CBI, Consorzio ABI Lab, sotto il patrocinio dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), si conferma anno dopo anno una straordinaria opportunità per l’intero ecosistema dei pagamenti, chiamato a essere protagonista dello sviluppo del Paese.

Sotto la spinta della Payvolution, ogni anno il Salone dei Pagamenti racconta l’innovazio ne spaziando dall’attualità ai temi specialistici e dando voce a relatori di prestigio interna zionale, portando nelle sessioni e nei workshop i trend emergenti che dai servizi di paga mento generano impatto e innovazione nei più diversi contesti.

Il punto di forza del Salone, fin dall’origine, è stato porsi al centro e diventare lo snodo fon damentale di una rete via via sempre più ampia di soggetti, mettendo in

connessione aziende, enti, istituzioni e individui che costituiscono l’ecosistema di rife rimento, e coinvolgendo i tanti e diversi mondi di non addetti ai lavori: i consumatori, le imprese di settori differenti, i centri di ricerca e di innovazione, fino ai ragazzi delle scuole.

Si conferma, anche per l’edizione 2023, la formula che affianca a un ricco calendario di sessioni di dibattito e workshop tematici (oltre 70 tra sessioni e workshop e con più di 400 relatori) un’area espositiva (circa 80 le realtà confermate) che accoglie la presenza di aziende, enti e consorzi dell’ecosistema dei pagamenti e delle tecnologie.

Novità del Salone 2023 è l’Agorà del futuro, un’area di 300 mq interamente dedicata al mondo delle startup e scaleup del fintech, con occasioni di incontro e un calendario di eventi realizzato da ABIEventi in collaborazione con gli esperti di StartupItalia. L’Agorà del futuro è uno spazio pensato per mettere in relazione capitale umano e capitale tecnologico di chi sta operando sulle frontiere dell’innovazione.

Il Salone dei Pagamenti è gratuito e aperto al pubblico (previa iscrizione, su https://www.salonedeipagamenti.com/iscriviti), nella volontà di raggiungere tutto il Paese – grazie alla partnership con diversi attori – portandolo a bordo della rivoluzione digitale dei pagamenti.

«Con il Salone dei Pagamenti, il mondo bancario italiano conferma il proprio ruolo guida in uno degli ambiti più avanzati e significativi dell’innovazione tecnologica. Il Salone ha l’ambizione di non essere semplicemente un evento di settore, ma uno spazio per la cultura dei pagamenti innovativi, coniugando le nuove tecnologie con l’operatività ban caria. Il tutto, orientato al cliente», dichiara Gianfranco Torriero, Vice direttore generale dell’ABI e Presidente di ABIServizi. «Il mondo bancario e finanziario in questi anni è stato tra i primi a sposare l’innovazione, traducendola in servizi migliori per i propri clienti, mettendosi in dialogo con l’industria tecnologica – dalle big tech alle fintech – e ripen sando in un’ottica nuova il proprio approccio al business: è significativo, in questo senso, che un soggetto come il Salone sia espressione dell’Associazione Bancaria Italiana, che attraverso questo appuntamento conferma la propria capacità di allargare gli orizzonte di relazione e di azione».