Finalmente in mostra a Milano la prima live Pop-Up Art Exhibition della galleria online Fumo Gallery: Abstract Vs #New Figurative Art, curata da Andrea Belluzzi, presenta undici artisti inediti del panorama internazionale.



Francesco Cusumano, Stefano Casati, Ilaria Franza, Nunzio Miano, Alessandro Casagrande, Roberto Cambi, Ulla-Stina, Giacomo Bevanati, Giuseppe Gradella, Iness Rychlik, Oliver Takac



Il percorso espositivo spazierà da opere astratte fino ad arrivare alle ultime forme espressive di arte contemporanea.



L’opening avverrà il 23 Giugno 2023 nella sede fisica di Milano in via Voghera, 9 dove sarà possibile ammirare le opere dal vivo in galleria.

La mostra sarà visitabile fino al 7 Luglio 2023 solo su appuntamento ai seguenti contatti:

Info@fumogallery.com, Whatsapp 3429381620









Fumogallery nasce nel 2018 come galleria d’arte online con la missione di rendere il collezionismo d’arte più emozionante e accessibile, supportando al contempo artisti di talento provenienti da tutto il mondo. Aspiriamo a far rivivere l'idea del collezionismo d’arte come stile di vita, che sappia parlare a tutte le generazioni. Crediamo nel potere dell'arte di smuovere le coscienze, promuovere il libero pensiero e sprigionare energia positiva.