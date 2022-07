“Accogliamo il futuro” delle famiglie ucraine

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Corsico – È stato inaugurato alla fine dello scorso mese di giugno il progetto educativo e d’integrazione “Accogliamo il futuro” all’interno di alcuni spazi del Centro di via Curiel 23 a Corsico (Milano). Uno spazio dedicato in primo luogo alle famiglie profughe Ucraine, ma aperto anche a tutti i bambini del territorio. A proporlo è Fondazione L’Albero della Vita Onlus insieme a Fondazione Patrizio Paoletti e con il sostegno di Altea Federation. “Stiamo cercando di portare avanti politiche tangibili - dichiara il sindaco di Corsico (Mi) Stefano Martino Ventura - che possano essere realmente di aiuto nel lungo periodo, mentre affidiamo ai soggetti del terzo settore le raccolte alimentari e di fondi e la creazione e realizzazione di percorsi educativi e di integrazione”. Fondazione L’Albero della Vita - che gestisce da più di 25 anni attività educative e d’integrazione sociale rivolte a soggetti socialmente fragili - si è resa disponibile a collaborare temporaneamente e gratuitamente con l’amministrazione comunale per il progetto. “Accogliamo il futuro” si avvale di due educatori professionali, di mediatori culturali e volontari e di un supervisore psicopedagogico. “Siamo molto felici e orgogliosi che il Comune di Corsico abbia voluto affidarsi a noi per gestire questo spazio dedicato ai bambini e che Altea Federation ci abbia accordato la propria fiducia. L’obiettivo è che questo spazio, ristrutturato ad hoc grazie al contributo del nostro partner Altea Federation, rappresenti un luogo di pace e integrazione per tutti coloro che lo frequenteranno. Si aggiunge, peraltro, agli altri quattro spazi simili che abbiamo aperto in Italia in questi mesi. Oltre che a Milano, siamo attivi con gli Spazi Bimbi “Accogliamo il futuro” anche nelle città di Genova, Perugia, Napoli e Catanzaro. Si tratta di un altro significativo tassello del grande impegno che la Fondazione sta profondendo per accogliere e aiutare, sui confini ucraini e in Italia, bambini e donne in fuga dalla guerra”, sottolinea Isabella Catapano, Direttore Generale della Fondazione L’Albero della Vita Onlus. La ristrutturazione e allestimento dello spazio di Corsico è stata possibile grazie al significativo sostegno di Altea Federation. Un gruppo di 20 aziende (collegate e controllate da Altea S.p.A.) appartenenti al settore ICT, consulenza manageriale e system integration, unite in un modello olonico virtuale: una federazione che raccoglie imprese indipendenti ma interconnesse, liberando intelligenza lungo tutta la rete e offrendo soluzioni sempre innovative ai clienti, per incontrare le esigenze di digitalizzazione di tutti i settori di mercato. “L’inaugurazione dello spazio di Corsico è il primo importante tassello di un programma più ampio, a sostegno della popolazione ucraina, in cui Fondazione l’Albero della Vita rappresenterà per Altea Federation l’interlocutore privilegiato – il commento di Andrea Ruscica, President & Strategy Lead di Altea Federation – Nella Fondazione abbiamo trovato il partner ideale per dare vita a un progetto continuativo, su base pluriennale, con il quale intendiamo dare un aiuto concreto alle vittime del conflitto, sostenendo iniziative di integrazione e inclusione in Ucraina e sul territorio italiano”. Lo spazio sarà destinato a servizi dedicati principalmente alle famiglie profughe dell’Ucraina, ma si pone come obiettivo anche quello di rispondere ai bisogni di tutte le famiglie del territorio. Nella zona, infatti, già prima dell’emergenza, sono residenti più di 300 persone di origine ucraina, che hanno accolto a seguito dello scoppio della guerra altrettanti connazionali. Il centro si colloca in un territorio complesso dell’hinterland milanese, caratterizzato da una forte presenza di famiglie di origine straniera, per le quali è fondamentale realizzare azioni concrete che facilitino l’integrazione sociale, attraverso attività educative e ricreative, e per esempio di orientamento e formazione linguistica. “All’interno degli spazi di “Accogliamo il futuro” le attività diversificate – ricreative, educative e di formazione linguistica - saranno strutturate in modo da creare una routine e un ordine chiari per i bambini e gli adulti - sottolinea Giuseppe Di Rienzo, responsabile progetti Italia della Fondazione –“Una chiara organizzazione permette ai bambini di avere dei punti di riferimento costanti nel periodo in cui sono lontani dal loro Paese e frequentano lo spazio a loro dedicato e ciò garantisce, da un lato la migliore gestione delle diverse tipologie di attività proposte, dall’altro facilita l’integrazione di bambini e adulti nel nuovo contesto che li sta ospitando”. LE ORGANIZZAZIONI Fondazione L’Albero della Vita (FADV) È una Onlus e una ONG (Organizzazione Non Governativa) nata in Italia nel 1997 con l’obiettivo di promuovere azioni efficaci finalizzate ad assicurare benessere, proteggere e promuovere diritti, favorire lo sviluppo dei bambini, delle loro famiglie e delle comunità di appartenenza. Ciò attraverso servizi per la tutela dei minorenni in condizioni di disagio, comunità d’accoglienza, reti di famiglie affidatarie, servizi di sostegno alla genitorialità e alla maternità, sostegno a distanza di bambini nei Paesi in via di sviluppo e campagne di sensibilizzazione sul tema dei diritti dei minorenni in Italia e nel mondo. www.alberodellavita.org Fondazione Patrizio Paoletti (FPP) È un Ente di Ricerca Non Profit nato ad Assisi nel 2000 per volontà di Patrizio Paoletti e di un gruppo di ricercatori, pedagogisti, psicologi, sociologi, medici e imprenditori. La Fondazione realizza i propri programmi di ricerca e i progetti pedagogici grazie al sostegno di oltre 100.000 persone per raggiungere un unico scopo: permettere ad ogni persona di entrare in contatto con il proprio immenso potenziale. Da oltre vent’anni la Fondazione studia il funzionamento dell’uomo con una ricerca interdisciplinare: neuroscientifica, psicologica, educativa, didattica e sociale. I risultati della ricerca neuroscientifica, insieme al raccordo dei più aggiornati saperi sul funzionamento umano, vengono immediatamente tradotti in campo educativo e didattico, per promuovere i migliori talenti nei bambini e negli adulti. Ente iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, accreditato e qualificato presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione e l’aggiornamento pedagogico degli insegnanti della scuola dell’obbligo in Italia. fondazionepatriziopaoletti.org Altea Federation Da quasi 30 anni Altea Federation collabora con i leader mondiali dell’innovazione tecnologica attraverso un modello di business olonico-virtuale che raccoglie sotto un unico marchio la professionalità e l’alta specializzazione di 20 Aziende: mondi diversi ma complementari che si fortificano a vicenda, mantenendo una forte identità di Gruppo e un approccio inconfondibile alle sfide dettate dai nuovi paradigmi in ambito Consulting, Technology, Digital e Operations. Tra le prime 30 aziende di Software e Servizi IT in Italia (fonte #TOP100 IDC Italia 2021), con circa 1.500 persone focalizzate sui bisogni del cliente, una presenza capillare sul territorio italiano ed estero, Altea Federation è Partner di prestigiosi brand del tessuto imprenditoriale nazionale e internazionale. alteafederation.it Per informazioni Lorenzo Maria Alvaro Ufficio Stampa e Relazioni Esterne Fondazione L’Albero della Vita alvaro.fondazione@alberodellavita.org 346.5044950