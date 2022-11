Acqua e arte: incontro con Jacopo Veneziani

Il giovane storico dell’arte e divulgatore racconterà storia, simboli e significati dell’acqua nei grandi capolavori dell’arte. Appuntamento giovedì 3 novembre presso lo spazio Arca di via Rimini.



Dalle placide ninfee di Monet alle onde impetuose di Hokusai agli incredibili scenari marinari di Turner. Ma anche Leonardo, Canaletto, Paolo Uccello, fino a John Cage. L’acqua è stata, letteralmente, una grandiosa fonte di ispirazione per artisti di ogni epoca e latitudine.



Nell’ultimo appuntamento della rassegna STILE LIBERO, il giovane storico dell’arte e grande divulgatore Jacopo Veneziani trasporterà il pubblico in un viaggio alla scoperta delle diverse forme dell’Acqua nell’Arte.

L’appuntamento è per giovedì 3 novembre alle ore 20.00, presso lo Spazio Arca in via Rimini 38 (MM Romolo). L’ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.



Organizzata da Gruppo CAP, l’azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, STILE LIBERO è un ciclo di incontri gratuiti aperti a tutti, con filosofi, artisti, scrittori, ma anche chef e personaggi dello sport che hanno affrontato il tema dell’acqua, la risorsa più preziosa (e ricercata) dell’intero universo, raccontata di volta in volta da un punto di vista diverso per scoprirne aspetti ed elementi nuovi e sorprendenti.