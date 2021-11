Acustica domestica, da “Noi” rassegna acustica con Paolo Saporiti

Il cantautore milanese in acustico propone il suo intimo folk d’autore il 26 novembre



La Milano Music Week propone “Acustica Domestica”, un appuntamento doppio, giovedì 25 e venerdì 26 novembre, con la musica d’autore all’interno di Noi, libreria spazio culturale di vicinato in via delle Leghe, 18, nel capoluogo lombardo.



Sarà il cantautore milanese Paolo Saporiti che, il 26 novembre dalle ore 20.30, si cimenterà in questa dimensione acustica ed intima, condividendo la serata con “Narratore Urbano ” e “Le rose e il deserto”. Saporiti, voce calda e graffiante dallo stile raffinato, è un chitarrista, cantante e compositore che propone un folk d’autore contaminato, in cui domina l’attenzione per i dettagli e la profondità dei testi, veraci, viscerali, catturando a pieno tutte le delicate e sottili sfumature dei sentimenti e delle emozioni umane.



Saporiti ha all’attivo 7 album in studio - tra cui “Alone” della Universal Music, “L’ultimo ricatto” e “Bisognava dirlo a tuo padre…” per la OrangeHomeRecords - e due album con il progetto Todo Modo pubblicati per GoodFellas assieme a Xavier Iriondo e Giorgio Prette, rispettivamente attuale chitarrista ed ex batterista degli Afterhours.

L’ultimo lavoro discografico di Saporiti invece, è “Acini Live Trio”, registrato live al Garage Moulinksi di Milano con i colleghi con cui condividerà anche il prossimo disco in uscita con il nuovo anno: Alberto N. A. Turra alle chitarre e Lucio Sagone alla batteria.



Per partecipare prenotare al link: https://bit.ly/3cnZgAn



Evento in collaborazione con NoLo.