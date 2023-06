Ad Abbiategrasso, assemblea cittadina sulla sanità

I sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil hanno organizzato per il 23 giugno un'assemblea cittadina ad Abbiategrasso. Nella mattinata di venerdì, a partire dalle 10, i pensionati si incontrano nella sala consiliare, in piazza Castello, per fare il punto sui servizi sanitari nella zona.

“La sanità nel territorio: case e ospedale di Comunità. Potenzialità e problemi” è il titolo dell'assemblea, alla quale è stato invitato Cesare Francesco Nai, sindaco di Abbiategrasso.



I responsabili territoriali dei sindacati dei pensionati delle tre sigle saranno presenti.