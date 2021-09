Ad uptown una settimana di eventi green

Anche quest'anno, dal 22 al 26 settembre, torna la UpTown Green Week, con un ricco programma di workshop, eventi e laboratori per grandi e piccini dedicati alla biodiversità urbana e all'adozione di nuovi stili di vita sostenibili.

Per la prima volta la manifestazione si svolgerà in partnership con la New York Climate Week che negli stessi giorni animerà la metropoli newyorkese sui temi della crisi climatica delle trasformazioni urbane e sull'urgenza della sfida delle città sostenibili.

La settimana sarà aperta mercoledì 22 settembre alle 18 da una tavola rotonda dal titolo “Crisi climatica e trasformazioni urbane, la sfida delle città sostenibili”, con la moderazione di Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia, e la partecipazione di istituti ed enti di importanza internazionale, come Ispi - Istituto Italiano per gli Studi di Politica Internazionale, Comune di Milano, C40 Cities. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming e porterà 2 crediti formativi professionali per gli architetti che seguiranno i lavori in presenza.

Giovedì 23 settembre alle 18 sarà l'occasione per approfondire la lotta all’inquinamento dell’aria. Ne parleremo insieme all’Associazione Cittadini per l’Aria”. L’evento sarà tradotto in simultanea con la Lis - Lingua internazionale dei segni.

Sempre giovedì, alle 21, lo spettacolo teatrale Biodiversità e altre amenità della natura che ci circonda, del comico Antonio Ornano nel ruolo del Prof. Tomasini, noto per i suoi sketch in Zelig e Colorado, con il vero e unico Francesco Tomasinelli, biologo urbano. Insieme faranno un racconto in chiave semiseria tra due divulgatori scientifici, sulle abitudini di vita, comportamento e sessualità di insetti e animali che vivono in città.

Venerdì 24 settembre, a partire dalle 18, una serata dedicata all’intrattenimento, ma con una chiave di riflessione assai acuta, grazie allo spettacolo di cabaret Monologo della polpetta di Andrea Bellati, con un finale decalogo ironico su quel che possiamo fare per salvare il pianeta. A seguire Dj set a tema “green”.



Domenica 26 settembre, e per tutto il giorno, sarà un susseguirsi di laboratori e momenti dedicati ai bambini, agli adulti e alle famiglie, con alcuni appuntamenti imperdibili, come la Farm UpTown Green Week: una giornata da vivere all’aria aperta a contatto con la natura e gli animali con la grande Fattoria Urbana con alpaca, asinelli, maialini, oche, anatre, galline, pecore e agnelli, laboratori e uscite in collaborazione con Cascina Biblioteca, Associazione A passo d’asino, AlpaCamp. E poi, Vivi UpTown Park! Visite e laboratori nel Parco, alla scoperta della storia, della biodiversità, delle essenze e degli animali del Parco accompagnati da tecnici esperti, con svariati laboratori e corsi. Infine, il Giardinaggio in città: laboratori di kokedama e balconi fioriti per adulti.

