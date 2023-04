Adami clarinet quartet: viaggio nel mondo del clarinetto

ClassicAperta continua e arricchisce la collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dando la possibilità ai promettenti giovani di Adami Clarinet Quartet di esibirsi in concerto giovedì 13 aprile alla Casa della Carità.



Come tutti gli eventi della rassegna ClassicAperta la partecipazione è gratuita ed è necessaria la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite. L’appuntamento è per le ore 19:00 alla sede della Casa della Carità di via Brambilla 10, Milano.



Adami Clarinet Quartet e? composto dagli studenti del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” Lorenzo Fagone, Claudia Lou Prati, Luca Frizzele e Alessandro Fassini, allievi rispettivamente dei proff.ri Stefania Belotti, Laura Magistrelli, Luigi Magistrelli e Alberto Serrapiglio. Il quartetto si e? esibito nel dicembre 2022 Museo Del Teatro Alla Scala.