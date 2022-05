Il concerto per la pace di Ekaterina Adamova

Domenica, 29 Maggio ore 17:30 – presso Auditorium Centro Asteria (piazza F. Carrara, 17) – Ingresso Gratuito!

L’associazione culturale "Art & Music Insieme" vi invita, in collaborazione con il Municipio 5, al Concerto: “Concerto per la Pace” in occasione dei 107 anni del Genocidio Armeno.

Un pomeriggio di grande Cultura, Musica e Storia. Gran Galà Lirico e strumentale con gli artisti di rilievo internazionale e accenni alla storia e cultura dell'Armenia.

Si esibiranno artisti di rilievo internazionale (con il repertorio composto da opere più rinomate del patrimonio musicale italiano, internazionale e armeno)



si consiglia prenotazione ( concerto gratuito):





artemusic.insieme@gmail.com