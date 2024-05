Il 26 maggio torna l'adidas Runners PolimiRun Spring, la corsa non competitiva e competitiva di 10 chilometri organizzata dal Politecnico di Milano. Le iscrizioni hanno raggiunto la quota massima di 14.200 runners, arrivando al sold out a due settimane dall’evento.



Il percorso collega le due sedi milanesi dell’ateneo con partenza dal campus Bovisa La Masa e arrivo al Campus Leonardo, ed è completamente privo di barriere architettoniche e adatto a tutti.



Anche quest’anno l’evento è all’insegna della sostenibilità ambientale e sociale, un’occasione per promuovere lo sport come strumento di benessere e inclusione:



“La PolimiRun è una gara che si fa con il cuore, non solo con il battito allenato dei professionisti, ma con quello spirito di partecipazione e di festa che caratterizza ogni anno questo momento. – commenta Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano - Un evento per tutti, che chiama a raccolta la città di Milano, senza barriere e senza limiti di età. È questo lo spirito che ci caratterizza: il Politecnico è una comunità aperta e inclusiva. Lo sport è uno dei tanti modi per dimostrarlo”.



Novità di quest’anno sono le squadre.

Oltre alla partecipazione individuale è possibile infatti iscrivere squadre aziendali. Gli studenti invece saranno accorpati per corsi di studio e i dipendenti per dipartimento/struttura.

A fine gara saranno premiate le squadre più numerose alla partenza.



Inoltre quest’anno il PolimiRun Village è stato arricchito con numerose attività ed esibizioni e prolungata la permanenza al Campus Leonardo da giovedì 23 a domenica 26 maggio.



Sabato 25 maggio si svolgerà la PolimiRun Kids, la corsa del Politecnico di Milano per bambini da 1 a 13 anni, oggi già a 700 bambini iscritti. Un percorso variabile in base all'età, da 500 m a 3 km, che si sviluppa all’interno del Campus Leonardo (iscrizioni aperte fino al 23 maggio).



Gli sponsor della adidas runners PolimiRun Spring 2024 sono: adidas (main sponsor), Aeonvis, Avvale, Bip., Gruppo Mondial, Microelettrica, Nhoa, Penny, Reply, Tenova e Umana. Village Sponsor: Honor, Scuola del Fumetto e Valfrutta.

Con il Patronato della Regione Lombardia.

Con il Patrocinio del Comune di Milano e del CONI – Comitato Regionale Lombardia.

Radio partner ufficiale: RDS 100% Grandi Successi.



Lo sport al Politecnico di Milano



Gli atleti agonisti sono supportati attraverso borse di studio e il programma dual career per coniugare esigenze sportive e didattiche.