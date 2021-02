Vizzolo al futuro è il primo firmatario e condivide l’iniziativa degli orti del Pellicano: Adotta un’arnia, disponibile sui canali digitali a partire da venerdì 12 febbraio. Da anni ormai è nota la difficoltà di sopravvivenza delle api, dovuta all’uso intensivo dei pesticidi nelle monocolture e dell’inquinamento in generale. Il ruolo fondamentale dell’impollinazione nell’equilibrio naturale è a rischio ed è per questo che nella realtà degli orti del Pellicano, attiva dal 2015, le api hanno via via assunto un ruolo sempre più centrale. Oltre alla produzione di miele (l’apiario conta circa 20 arnie), gli orti del Pellicano a Castiraga Vidardo (Lo) propongono corsi di introduzione all’apicoltura gratuiti e hanno sviluppato, in collaborazione con il Movimento per la lotta alla fame nel mondo e l’Università di Veterinaria, ImpollinAzione Urbana un progetto che ha l’obiettivo di contribuire alla salvaguardia degli insetti impollinatori e al monitoraggio dell’inquinamento atmosferico del territorio lodigiano. Il ciclo vitale delle api dell’apiario del Pellicano è così seguito fino alla fine ed è per questo che viene offerta la possibilità concreta di contribuire e condividere la nostra esperienza adottando un’arnia. Grazie all’iniziativa Adotta un’arnia è possibile condividere l’esperienza degli apicoltori degli orti del Pellicano e scoprire il meraviglioso mondo delle api, contribuendo allo sviluppo di una realtà solidale e sostenibile, che dal 2015 ha sviluppato una rete di significati e valori, dall’attenzione alla produzione agricola al rispetto e alla conservazione dell’ambiente. Tutte le informazioni per aderire su: https://gliortidelpellicano.blogspot.com/2021/02/adotta-unarnia.html.