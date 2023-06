I cuccioli di San Giuliano cercano casa

Sabato 17 giugno venite a trovarci a San Giuliano Milanese presso il rifugio di Progetto Aquila per incontrare da vicino i cuccioli in cerca di casa.

Hanno tra 6 e 7 mesi e sono tutte taglie contenute (dal vivo sono molto più piccoli di come appaiono in foto!), tutti dolcissimi e ognuno con il suo carattere, adatto a chiunque voglia prendersi cura di uno di loro.



Per informazioni Lucia 3463223576